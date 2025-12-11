Президент Дональд Трамп запустив онлайн-платформу, яка приймає заявки на участь у візовій програмі “Золота картка” за мільйон доларів, обіцяючи швидке та легальне проживання в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Президент Дональд Трамп представив нову імміграційну програму, яка дозволяє заможним іноземцям отримати легальне проживання в США через внесок у розмірі 1 мільйона доларів. На веб-сайті заявникам пропонують “прямий шлях до громадянства для всіх кваліфікованих та перевірених осіб”, хоча на самому ресурсі зазначено, що програма забезпечує лише легальне проживання.

Щоб отримати картку, користувачам потрібно пройти біографічну перевірку Служби громадянства та імміграції США, заплатити 15 000 доларів комісії та внести 1 мільйон доларів “у подарунок уряду США”. А для компаній, що спонсорують співробітників – внесок становить 2 мільйони доларів, крім того, щорічний збір 20 000 доларів і 5% за кожен переказ візи між співробітниками.

Програма охоплює категорії віз EB-1 та EB-2, що зазвичай призначені для людей з “надзвичайними” або “винятковими” здібностями, а також фахівців із вищою освітою.

Так цікаво!- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він також анонсував майбутню “платинову” картку за 5 мільйонів доларів, яка дає 270 днів перебування в США без податків на іноземні доходи.

Водночас, Міністерство внутрішньої безпеки США вже позбавило легального статусу сотні тисяч іммігрантів у межах кампанії з масової депортації, а Міністерство юстиції вимагає прискорення арештів і розгляду справ про виселення.