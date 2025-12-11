Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зруйновано близько десяти залізничних вокзалів, ще приблизно сорок об’єктів отримали пошкодження різного ступеня. Про це повідомили в АТ Укрзалізниця, передає Кореспондент.

Зазначається, що попри руйнування, більшість пошкоджених вокзалів вдалося оперативно привести до робочого стану. Однак говорити про повне відновлення фахівці не можуть, адже для цього потрібні значні кошти, яких бракує. Наразі важко назвати суму збитків, позаяк її не можливо оцінити точно, до того ж вона зростає з кожним таким ворожим обстрілом.

Також представники УЗ прокоментували майбутнє відновлення вокзалу у Фастові, який нещодавно був зруйнований внаслідок російських атак на Київщині.

“Точно не будемо відновлювати будівлю у тому форматі, який був, адже дизайн та зручність викликали чимало дискусії серед мешканців. Новий вокзал має відповідати сучасним технічним вимогам, бути інклюзивним, безпечним, мати укриття та використовувати сучасні матеріали. До старої архітектури, найімовірніше, повернення не буде”,- зазначили в Укрзалізниці.

