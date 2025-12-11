Про це зазначив Коломойський у сіді 11 грудня. Зауважимо, що поліція Ізраїлю 10 грудня пояснила, що не має інформації про напад на підозрюваного у корупційній справі.

“Це був пістолет Макарова із глушником. Ці українці якимось чином звернулися до посольства України з питань своїх документів. Там їх завербували і дали завдання щодо Міндіча”, — заявив Коломойський.

“Один з “фрілансерів” три тижні ходив, спілкувався з покоївкою. Назвався ізраїльським журналістом в питав, чи тут живе Міндіч. Покоївка його прогнала — це було десь 14-15 листопада.”

Додамо, що, окрім поліції Ізраїлю, про відсутність інформації щодо замаху на фігуранта операції “Мідас” також повідомляв і посол України Євген Корнійчук. Він наголосив: “Ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах на Міндіча”.

За словами Коломойського, посол України в Ізраїлі не може володіти такими подробицями, адже розслідування нібито веде ізраїльська служба внутрішньої безпеки, тому місцева поліція не має необхідної інформації.

Таке враження, що або Коломойському навмисно підкидають такі гнилі версії, або він відверто тролить журналістів.

Зауважимо, що 11 грудня у Печерському районному суді проходить розгляд клопотання про продовження утримання Коломойського під вартою. Прокурори просять продовжити запобіжний захід ще на 60 днів.