Про доповідь курівника Служби зовнішньої розвідки президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в Росії – залежності її компаній і державної системи від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.

Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії.

Олег Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України. Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених. Дякую всім, хто допомагає!