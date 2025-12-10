Електронна петиція щодо заборони російськомовних версій українських сайтів набрала більшу ніж вимагається (25 тисяч – ІФ-У) кількість голосів на підтримку. Станом на 7.00 середи петицію підтримали 25115 громадян України, пише Iнтерфакс.

“Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська. Якщо для українців, то всі українці знають українську мову. Це їхній обовʼязок відповідно до частини 1 статті 6 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”: “Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою”. То який тоді сенс в існуванні російськомовної версії сайтів в Україні?”, – сказано в обґрунтуванні петиції на урядовому порталі.

Російськомовні версії українських сайтів в петиції названо колоніальним рудиментом і загрозою інформаційній безпеці України.

Автор петиції, Олександр Леоненко вимагає в Кабінету міністрів України розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів, зокрема, внесення змін до статті 27 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”: “Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами”. Пропонована зміна: “Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, КРІМ РОСІЙСЬКОЇ”.

Також петиція містить вимогу зафіксувати в оновленому законодавстві відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).