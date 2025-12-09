Польща отримала схвалення від Європи на надання багатомільярдної державної допомоги для будівництва першої в історії країни атомної електростанції.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише УНН.

Туск підтвердив забезпечення необхідного фінансування для ключового енергетичного проєкту.

Ми це маємо! Мільярди державної допомоги на будівництво першої польської атомної електростанції. Європа погодилася, і фінансування є. Перші чотири мільярди будуть доступні цього місяця – написав польський прем’єр.