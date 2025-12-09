Скоїв наїзд на пішохода та зник з місця події – поліцейські встановлюють транспортний засіб та водія, причетного до ДТП на Херсонському шоссе у Миколаєві.

Подія сталась сьогодні, 9 грудня, приблизно о 16:20 на перехресті вулиць 5-а Лінія та Херсонске шоссе у Миколаєві. На пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці для переходу, скоїв наїзд невстановлений транспортний засіб, після чого зник з місця події.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 61-річного пішохода з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють транспортний засіб та водія, причетного до скоєння правопорушення.

Попередньо, слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або транспортний засіб, причетний до вказаної автопригоди, звернутись за телефонами: (098) 351 03 55 або 102.