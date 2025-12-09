В Україні планується перевірити ще близько 50 коледжів та закладів вищої освіти, де зафіксовано аномальне зростання кількості студентів віком понад 25 років.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

“Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами”, – сказав Гурак.

Він наголосив, що зараз основна увага служби зосереджена на коледжах, оскільки Міністерство освіти та Верховна Рада обмежили вступ до закладів вищої освіти, тож більшість абітурієнтів старшого віку обирають саме коледжі.

Руслан Гурак / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За словами Гурака, загалом уже відраховано близько 50 000 студентів.

“Для розуміння масштабу: упродовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм – фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури. Нині ж таких студентів уже 250 тисяч. Тобто ми говоримо про те, що на 220 тис. студентів збільшився контингент в умовах війни”, – додав Гурак.

Як повідомлялося, раніше Державна служба якості освіти вже перевірила близько 50 закладів освіти і виявила низку схем, за допомогою яких абітурієнти старше 25 років ставали студентами, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Внаслідок перевірок було порушено 8 кримінальних справ, затримано деканів і ректорів, а також подано доповідні записки до МОН щодо анулювання ліцензій двох закладів. Із коледжів і університетів відрахували майже 50 тисяч осіб.