США дорікають Європі за те, що вона продовжує купувати у РФ енергоносії, але Угорщині можна – він отримав персональну індульгенцію від Трампа, зацікавленого в тому, щоб Орбан залишився при владі, хоча на зараз його перемога на наступних виборах під великим питанням.

Сьогодні стало відомо, що Орбан на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок домовився, що турецька сторона продовжить постачання російського газу до Угорщини.

Про це повідомляє угорське MTI, передає Інтерфакс-Україна.

На пресконференції після переговорів з Ердоганом у Стамбулі Орбан розповів, що сторони обговорили співпрацю у сфері енергетики.

Він нагадав, що Угорщина нещодавно домовилася зі США, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини, а потім Росія гарантувала подальше їх постачання.

“Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього”, – повідомив він.

Глава уряду Угорщини додав, що ця гарантія є “серйозним питання” і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, що у Ердогана і Орбана особливо теплі стосунки – Ердоган навіть сподівався, що за головування Угорщини шлях Туреччини до ЄС значно пришвидшиться, але не склалося. Крім того, Орбан під час візиту Ердогана в Угорщину подарував йому елітного коня, а Ердоган йому електромобіль турецького виробництва.