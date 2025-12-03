У грудні наш організм переходить у режим максимальної економії ресурсів і це неможливо невідчути. Через короткий світловий день, холод, меншу кількість свіжих фруктів і овочів та перебування у приміщеннях із сухим повітрям ми починаємо частіше хворіти, відчувати слабкість та постійну втому. Саме через це потреба у вітамінах та мікроелементах зростає.

Про те, яких вітамінів найчастіше бракує організму в грудні, пише “Ми-Україна”. Але при цьому важливо пам’ятати, що будь-яке призначення добавок має бути узгоджене з фахівцем, адже навіть найкорисніші компоненти при неправильному застосуванні можуть нашкодити. Тому перед початком приймання будь-яких комплексів чи окремих вітамінів потрібна консультація лікаря.

Яких вітамінів нам найчастіше бракує взимку

Вітамін D

У грудні рівень природного синтезу вітаміну D практично падає до нуля через брак сонячного світла. Саме цей вітамін відповідає не лише за зміцнення кісток, а й за роботу імунної системи, рівень енергії та навіть настрій. Низький рівень D часто пов’язаний із частими застудами, підвищеною втомою, м’язовою слабкістю та сезонною депресією. Природні джерела вітаміну D — жирна риба, яєчні жовтки та молочні продукти. Але здебільшого вони не здатні компенсувати зимовий дефіцит. Тому в багатьох випадках лікар радить приймати добавки після аналізу крові.

Вітамін C

У холодний сезон організм працює в режимі підвищеного ризику інфекцій і саме вітамін C допомагає підтримувати природний імунний захист. Його нестача може проявлятися пригніченістю, частими застудами, тьмяністю шкіри та довшим загоєнням ран. У грудні раціон часто бідніший на свіжі овочі та ягоди, тому важливо збільшувати частку продуктів, які зберігають високу концентрацію C навіть узимку. Додайте в раціон шипшину, квашену капусту, цитрусові, болгарський перець, броколі. Якщо аналізи або стан здоров’я свідчать про нестачу, лікар може порадити додатковий прийом. Однак самостійно підбирати дозування небажано.

Омега-3

Взимку організм часто реагує підвищеною сухістю шкіри, коливаннями настрою та зниженням працездатності. Омега-3 жирні кислоти допомагають збалансувати ці процеси. Вони беруть участь у формуванні клітинних оболонок, регулюють запальні реакції та позитивно впливають на серцево-судинну систему. Продукти з високим вмістом Омега-3: червона риба, насіння льону, волоські горіхи. Їх варто включати до раціону частіше, але через сезонні обмеження та високі ціни інколи не вдається отримати достатню кількість. У таких випадках лікар може рекомендувати вам додаткові комплекси.

Вітаміни групи B

Вітаміни B1, B2, B6, B9 та B12 підтримують стабільність нашої нервової системи, покращують роботу мозку, впливають на якість сну, рівень енергії та обмін речовин. Особливо важливими вони стають для людей із високим розумовим навантаженням або тих, хто відчуває сезонний спад сил. Якщо ваш раціон одноманітний і ви відчуваєте постійні різкі зміни настирою, то тоді варто обговорити з лікарем можливість проходження курсу з вітамінів групи B.

Магній

У період зимових перепадів настрою та підвищеної тривожності магній відіграє роль природного антистресового елемента. Він допомагає регулювати роботу нервової системи, зменшує відчуття напруги у м’язах, покращує сон і підтримує нормальну роботу серця. Його нестача взимку зустрічається доволі часто, оскільки рівень споживання багатих на магній продуктів (каші, бобові, зелені овочі, насіння) зменшується.

Цинк

Цинк підтримує роботу імунної системи, пришвидшує регенерацію та позитивно впливає на стан шкіри. У грудні, коли ГРВІ та грип “косить” усіх довкола, буде не зайвим підсилити організм цим мікроелементом. Якщо ви помітили сильну сухість шкіри, ламкість волосся, то це можуть бути сигнали, що варто перевірити рівень цього мікроелемента.

Ферментовані продукти і пробіотики

Хоч це й не класичні “вітаміни”, але для грудня вони не менш важливі. Здорова мікрофлора кишківника безпосередньо впливає на імунітет, засвоєння вітамінів і загальний стан організму. Тому зимовий раціон має містити йогурти, кефір, квашену капусту, кімчі та інші ферментовані продукти. А у разі проблем із ШКТ лікар може рекомендувати пробіотичні комплекси.

Чому важливо не призначати собі добавки та вітаміни самостійно

Хоча в грудні потреба у вітамінах зростає, будь-яке рішення щодо призначення має прийматися виключно після огляду та консультації лікаря. Саме фахівець визначить, які аналізи потрібні, які добавки варто обрати та в якому дозуванні. Надмірне або неправильне використання вітамінів може призвести до протилежного ефекту.