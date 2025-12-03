“Дехто вважає, що ми повинні просто продовжувати надавати Україні необмежену фінансову допомогу, скільки б ця війна не тривала. Це нереалістично і цього не буде. Ми давно про це говорили”, — сказав Держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

Віг зазначив, що втрати РФ за тиждень складають близько 7000 окупантів. За його словами, у війні в Україні не перемагає жодна зі сторін.

“Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 км 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати і, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, з чим можуть жити українці, що дасть їм гарантії безпеки, що в майбутньому до них ніколи більше не вторгнуться, і що дозволить їм не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати як країна, бути країною, економіка якої зростає. Теоретично, якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП росії…

Отже, зупинити війну, переконатися, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню або нападу, захистити давні і довгострокові суверенітет і незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою, і дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати — саме цього ми і намагаємося досягти.

На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться росія?

Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті.

Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити. Європейські країни, ніхто інший у світі не може цього зробити. Китайці не можуть цього зробити. Єдиний лідер у світі, який може вести переговори з обома сторонами і укласти угоду, якщо це можливо, — це президент Трамп.

Зрештою, рішення залишається за ними. Якщо вони вирішать, що не хочуть закінчувати війну, то війна триватиме. Але ми спробуємо покласти цьому край”, — заявив Рубіо.