78-річна геймерка Людмила Кулакова з Донеччини отримала в подарунок ноутбук для комп’ютерних ігор. Техніку їй передали представники української компанії — розробника комп’ютерної гри Metro. Це улюблена гра жінки, про яку вона розповідала у матеріалі Суспільне Донбас. Зараз Людмила — переселенка, з Дніпра переїхала на Кіровоградщину до соцзакладу.

Комп’ютерними іграми Людмила Кулакова захоплюється вже 17 років, навчив онук. Їй 78 років, у серпні військові евакуювали жінку з міста Білозерське Донецької області, тоді переселенка розказала Суспільному, що захоплюється онлайн “шутерами”, а комп’ютер, як і житло, втратила у прифронтовому містечку.

Людмила Кулакова переселенка з Білозерського, Дніпро. Суспільне Донбас/Юлія Підгола

Репортаж Суспільного побачили в українській компанії, яка розробляє комп’ютерні ігри, — і вирішили подарувати жінці ноутбук.

“Тут (на Кіровоградщині — ред.) я вже два місяці. Додому хотілося весь час. Там же я 50 років прожила. Всі свої. Всі рідні. Важко мені було. Мені навіть снилося, що я у грі”.

Людмилі Кулаковій 78 років і вона захоплюється онлайн-іграми. Суспільне Донбас/Юлія Підгола

Тепер вона грає в комп’ютерну гру на омріяному ноутбуці. Не сідала за гру, говорить, відтоді як евакуювалася з рідного Білозерського.

“Ой, це дуже хороша апаратура. Тим більше Ryzen 9. Не у кожного він є Ryzen 9”.

Ноутбук передали через евакуаційників. Представниця фонду “Схід SOS” Ольга Владімірова разом із колегами привезли Людмилі.

Людмила Кулакова отримала від розробників своєї улюбленої гри Metro компанії 4A Games ноутбук Ryzen 9. Суспільне Донбас/Юлія Підгола

“Вона озвучила, що її улюблена гра українських розробників із серії «Метро». У пані Людмили була мрія, ігровий ноутбук. І розробники почули і побачили, розчулилися і вирішили зробити пані Людмилі такий подарунок”.

За словами Ольги, окрім того, після репортажу для 78-річної геймерки небайдужі назбирали донатів. “Я так бачу, що зараз їй не вистачає навушників, килимочка, ще потрібних речей, то ми їй докупимо”, — додала Ольга.

Ольга Володимира та Людмила Кулакова. Суспільне Донбас/Юлія Підгола

У соцзакладі на Кіровоградщині жінка два місяці, тут живуть 35 людей. Людмила Кулакова мешкає в кімнаті з двома сусідками. Одна з них переселенка зі Слов’янська Людмила говорить: вже зацікавилась іграми.

Людмила Кулакова із сусідкою. Суспільне Донбас/Юлія Підгола

“Вона показувала нам свої страйки. Я теж хочу спробувати, але не знаю, чи вийде у мене, чи ні”, — говорить жінка.

Людмила Кулакова мріє про швидке завершення війни й повернення додому