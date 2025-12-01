«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 2 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 00:00:
06:00-08:00 1,5 черги;
08:00-12:00 2,5 черги;
12:00-17:00 3 черги;
17:00-20:00 2,5 черги;
20:00-22:00 2 черги;
22:00-00:00 1 черга.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 09:30 – 13:00; 16:30 – 20:00;
1.2 – 11:30 – 16:30; 20:00 – 23:30;
2.1 – 13:00 – 16:30; 20:00 – 22:30;
2.2 – 09:30 – 16:30;
3.1 – 07:30 – 09:30; 16:30 – 20:00;
3.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 – 16:30; 23:30 – 00:00;
4.1 – 00:00 – 00:30; 09:30 – 13:00; 20:00 – 22:30;
4.2 – 07:30 – 13:00; 16:30 – 20:00;
5.1 – 06:00 – 09:30; 16:30 – 20:00; 23:30 – 00:00;
5.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 – 17:30;
6.1 – 13:00 – 20:00;
6.2 – 09:30 – 13:00; 20:00 – 23:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги/підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/