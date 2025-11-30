37 окрема бригада морської піхоти у суботу, 29 листопада 2025 року, заявила про знищення 53 окупантів та взяття в полон ще 19 ворогів.

Інформація про це з’явилася на офіційному фейсбуці 37 ОБрМП.

Як наголошується, такими є результати “пошуково-ударних дій” в “операційній смузі відповідальності 20 армійського корпусу”.

OSINT-проєкт DeepState називає населений пункт, в якому відбулася зачистка місцевосці: село Іванівка Мжівської селищної громади Синельниківського району Дніпровської області. Воно розташоване на адміністративній межі з Донеччиною.

“Це ще одне нагадування всім, хто приходить на нашу землю зі зброєю: кожен крок окупанта тут обернеться для нього неминучою відповідальністю”, – зазначили в бригаді.