У підписаному Путіним законі про бюджет Російської Федерації передбачено рекордні витрати на армію та закупівлю зброї.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Кремль планує витратити на війну 12,93 трлн рублів ($166 млрд) — майже 30% бюджету, що є рекордною часткою витрат з часів Радянського Союзу.

Ще 3,91 трлн рублів закладено на статтю «національна безпека», з якої фінансується МВС, Росгвардія, спецслужби та системи федеральна система виконання покарань.

Таким чином на армію та силовиків буде витрачено 38% бюджету. Порівняно з довоєнним 2021 роком (24%) частка силових витрат збільшилася у 1,6 раза

Частка соціальних витрат скарбниці скоротиться до 25,1% (до війни — 38,1%), а частка витрат на підтримку національної економіки — до 10,9% (до війни 17,6%). Обидва показники стануть найнижчими за 20 років.

Оскільки нафтогазові доходи держави-агресорки впали на 20% цього року, нові податки — 2,9 трлн рублів — Кремль має намір «вичавити» з несировинного сектора економіки.

Від 2026 року в Росії вдруге за 7 років підвищується ставка ПДВ (до 22%), а також стартує радикальна податкова реформа для малого бізнесу, в результаті якої сотні тисяч підприємців втратять можливість працювати за спрощеною системою оподаткування.

Від вересня 2026 року буде запущено «технологічний збір» — фактично податок на техніку та електроніку, що продається в російських магазинах.

Щоб звести кінці з кінцями в бюджеті, влада пустить «під ніж» низку ключових соціальних програм.