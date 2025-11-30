Сезонні розпродажі завжди привабливі. Це спосіб купити потрібну річ за вигідною ціною. Однак часто замість потрібної речі людина купує ту, яка такою не є.

Щоб уникнути помилок, важливо враховувати такі моменти, пишуть Факти. По-перше, не купуйте взуття, яке навіть трохи замале, думаючи, що воно розноситься. Розношувати туфлі ціною натирання мозолів та водянок не варто. Крім того, є ймовірність того, що таке взуття ви взагалі не носитимете.

По-друге, не купуйте одяг, який трохи замалий, в надії схуднути. Іноді до наступного сезону людина гладшає ще більше — і тоді плащ, який не застібається, і штани, які не сходяться, стають неприємним нагадуванням про ілюзії.

По-третє, якщо ви не кравець, не варто купувати річ із дефектом, який, за словами продавця, легко можна усунути. Ремонт в ательє коштує зараз дорого. А деякі види недоліків усунути практично неможливо.

Не робіть імпульсних покупок. Перш ніж придбати будь-яку річ, залиште магазин хоч на пів години. Дайте собі час ухвалити правильне рішення.

Правила мільйонерів

Купуйте на розпродажі лише ті речі, які ви купили б і без знижки. Це золоте правило застосовують навіть мільйонери. І немає нічого гіршого, ніж купувати річ лише через те, що вона коштує дешево. Це вірний шлях до захаращення житла.

Не варто купувати помаранчевий піджак, якщо ви не любите цей колір. Не варто купувати спідницю-«тюльпан», якщо вам цей фасон не підходить. Не варто купувати брошку у вигляді бабки, якщо ви такі прикраси в принципі не носите.

Також не варто купувати речі з думкою: «Комусь подарую». Адже дарувати те, що не потрібне, — поганий варіант. Можливо, людина і не скаже вам, що подарунок не припав до смаку, але буде генерувати щодо вас не найкращі думки.

Хороша покупка — це інвестиція в одяг і взуття, які прослужать вам не один сезон і щоразу будуть радувати. Вдала покупка та, що приносить позитивні емоції.

Пам’ятайте: іноді розпродажі можуть бути не вигідними, а навпаки, марною тратою грошей. Підходьте до покупок усвідомлено — це дуже важливо.