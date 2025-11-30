Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зіткнеться з новим потужним тиском з боку США щодо укладення угоди про припинення війни з Росією. У цей же час його найближче оточення охоплює великий корупційний скандал, опозиція вимагає повного перезапуску уряду, а Москва продовжує безжально обстрілювати країну — це створює, можливо, найнебезпечніший політичний момент для Зеленського за весь час великої війни.

Про це пише The Washington Post

У п’ятницю раптово пішов у відставку найвпливовіший соратник президента — глава Офісу президента Андрій Єрмак, який одночасно був головним переговірником зі Сполученими Штатами. Його відставка сталася через кілька годин після обшуку в його будинку співробітниками антикорупційних органів.

Невдовзі після цього Росія випустила по Україні сотні дронів і ракет, внаслідок чого в Києві загинули двоє людей, десятки поранені. До ранку понад пів мільйона мешканців столиці залишилися без електроенергії.

Тим часом Вашингтон продовжує наполягати на якнайшвидшому підписанні суперечливого мирного плану. Спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф наступного тижня вирушає до Москви, а оновлена українська делегація вже прямує до США для продовження переговорів.

На місце Єрмака головним переговірником призначено Рустема Умєрова, який очолює РНБО. Це рішення викликає критику всередині країни, адже навколо Умєрова також ходять чутки про можливу причетність до корупційного скандалу.

Поки нова команда узгоджує ключові деталі мирного плану, опозиційні депутати вимагають від Зеленського об’єднати країну шляхом заміни ключових міністрів і створення нової коаліції у парламенті. Цього місяця вже пішли у відставку міністр юстиції та міністр енергетики через звинувачення у причетності до корупції. Нових людей на ці посади знайти дуже важко — ніхто не хоче ризикувати репутацією, приєднуючись до уряду в такий нестабільний час.

Зеленському доведеться одночасно гасити відразу кілька криз і шукати заміну людині, яку вважали його найвідданішим помічником. Єрмака роками критикували за концентрацію влади в Офісі президента та блокування роботи кар’єрних дипломатів, але Зеленський довіряв йому найчутливіші завдання воєнного часу.

«Відставка Єрмака для Зеленського — це майже як відрізати праву руку, — каже український політолог Володимир Фесенко. — Це надзвичайно боляче і фізично й психологічно. Навколо Зеленського з’явиться психологічна порожнеча. Єрмак завжди був поруч». «Але Зеленський адаптивний. Він швидко вчиться, — додає Фесенко. — Це не катастрофа, але дуже серйозний виклик».

Ще кілька днів тому Єрмак сидів навпроти держсекретаря США Марко Рубіо в Женеві й узгоджував ключові зміни до проєкту мирної угоди, яка спочатку передбачала великі поступки Росії.

Хоча відставка може виглядати як збій у переговорах, багато хто вважає, що вона, навпаки, зміцнить репутацію українських антикорупційних зусиль.

«Єдине, що мене по-справжньому тішить: Андрій Єрмак, схоже, вже поза переговорним процесом, — написала в X опозиційна депутатка Інна Совсун. — Ідея вести переговори людиною з настільки підірваною репутацією була страшною. Якими б не були справжні причини його усунення, залишати його керівником делегації зараз — прямий ризик для інтересів України та для будь-якої довіри до процесу».

Відставку Єрмака в Україні переважно вітають, але багато хто вимагає від Зеленського піти далі, щоб повернути довіру суспільства і розвіяти підозри, що до схем розкрадання грошей з оборонного та енергетичного секторів причетні й інші топ-чиновники.

«Я не бачу жодних висновків з боку Зеленського, — сказав «The Washington Post» народний депутат Володимир Ар’єв (із партії Порошенка, – ІншеТВ). — Звільнили одного фігуранта корупційного скандалу, а головою переговорної делегації призначили іншого».

НАБУ вже офіційно назвало кількох людей з найближчого оточення Зеленського (зокрема його колишнього бізнес-партнера Тимура Миндича) учасниками великої схеми з «відкатами». Деталі продовжують просочуватися, ще більше підриваючи довіру до влади.

Влітку спроба тиску на НАБУ (під приводом «проникнення російських агентів») призвела до перших за час великої війни масових вуличних протестів. Багато хто вважає це спробою заглушити детективів, які розслідують топ-корупцію. Один із детективів НАБУ та його батько досі сидять у СІЗО за звинуваченням у держзраді. У п’ятницю громадськість знову вимагала їхнього негайного звільнення — це додало тиску на Зеленського в найкритичніший момент.

Тим часом Єрмак заявив New York Post, що незабаром вирушить на фронт, і назвав себе «чесною і порядною людиною».

Пізно ввечері в п’ятницю Зеленський написав у Telegram: «Росія дуже хоче, щоб Україна припускалася помилок. Ми їх не припускатимемося. Якщо ми втратимо єдність — ризикуємо втратити все: себе, Україну і наше майбутнє. Ми маємо триматися разом».

У суботу, коли Київ оговтувався від 10-годинного нічного бомбардування і люди всю ніч ховалися в метро та підвалах, топ-чиновники продовжували закликати до єдності. Масштабні жертви вдалося уникнути переважно завдяки західним системам ППО — підтримки, яку Київ не може дозволити собі втратити.

«Російська атака — це демонстративна відповідь на всіма мирним ініціативам України та наших партнерів, — написав у X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. — Москва хоче продовжувати вбивати українців і сіяти хаос та руйнування в Європі. Але ми можемо це зупинити єдністю та спільною силою».