Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, значного розголосу набув виступ російського опозиціонера Гарі Каспарова на безпековому форумі – «Знаєш, просто покажи Трампу середній палець», – Каспаров визнав, що хотів би сказати це Зеленському (ВІДЕО) І тепер тема здатності України воювати без підтримки США широко обговорюється, зважаючи на неадекватність несистемної команди Трампа.

Так, видання Politico пише, що навіть без американської підтримки Україна зможе продовжувати війну, але хід конфлікту може стати значно більш непередбачуваним, повідомляє ВВС.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп шокував європейські столиці, висунувши Києву ультиматум: погодитись на несподіваний план США з припинення війни чи ризикнути втратити постачання американської зброї та розвідувальні дані.

План пізніше змінили з урахуванням пропозицій України та європейських країн, щоб він не виглядав відверто проросійським, але загроза для Києва залишається, відзначає Politico.

Це піднімає два ключові питання: чи здатна Європа компенсувати втрату американського озброєння і чи зможе Україна продовжувати бойові дії без підтримки США.

Politico розглянув п’ять ключових питань, піднятих ультиматумом Трампа, та їхній вплив на українські військові зусилля.

1. Чи може Європа замінити США?

Коротка відповідь — ні. Старший радник Центру європейської політики Крістіан Меллінг зауважує: Європа може підтримувати Україну без США, але “з великими ризиками”.

Усе, що перестане надходити від Вашингтона, доведеться компенсувати за рахунок втрат або зміни тактики. Навіть тоді підтримувати нинішній рівень озброєнь буде надзвичайно складно.

Європейські країни постачають Україні боєприпаси, танки, винищувачі та інші системи, але критично важлива американська зброя залишається незамінною.

Найбільша прогалина — протиповітряна та протиракетна оборона. Здатність України відбивати російські балістичні ракети значною мірою залежить від американських комплексів Patriot і ракет PAC-3.

“Хотілося б сказати, що ми можемо обійтися без США, але лише на деякий час, — зазначає Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень України. — Європа постачає французько-італійську систему ППО SAMP/T, а наступного року отримає модернізовану SAMP/NG, але в умовах щоденних руйнівних атак Україні потрібні всі можливі системи”.

При цьому деякі експерти в Україні, як Тарас Чмут, сумніваються в ефективності європейського аналога для збиття балістики.

2. Наскільки важливий обмін розвідданими?

Крістіан Меллінг з Центру європейської політики підкреслює: раннє виявлення ракетних атак залежить від щільної мережі американських супутників і сенсорів, яких у Європи немає. Європейські можливості можуть частково допомогти, але “не будуть настільки ефективними”.

У березні Трамп на короткий час призупинив обмін розвідданими з Україною, намагаючись змусити Київ сісти за стіл переговорів.

Україна має доступ до супутників-розвідників фінської компанії ICEYE, а Європа має свої розвідувальні можливості – але вони поступаються американським.

Без США і виявлення атак, і планування контратак — наприклад, ударів по російських батареях ППО та нафтопереробних заводах — буде значно ускладнене.

Директор київського Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко додає: припинення обміну розвідданими “фактично призведе до більшої кількості смертей українців”.

Підпис до фото,Російські обстріли не припиняються ні на фронті, ні в мирних містах

Європа з часом могла б розширити мережу супутників і розвідувальних літаків, але для досягнення необхідних показників боєздатності знадобляться роки — і неясно, чи вистачить цього Україні вже зараз.

Водночас в Україні є й ті, хто дивиться на ситуацію оптимістично.

“Без допомоги США наша здатність завдавати ударів по Росії на великі відстані значно зменшиться. Нам буде дуже важко. Але я з гордістю можу сказати, що ми пройшли довгий шлях і не втратимо цю здатність”, — заявив український військовослужбовець сил безпілотних систем із позивним “Лінч” на конференції в Києві.

3. Європа вже витрачає більше за США — чи цього достатньо?

Європа дійсно виділяє на підтримку України більше коштів, ніж США, але це не означає, що ситуація під контролем. З 2022 по 2024 рік фінансова допомога Києву з боку США та Європи була приблизно однаковою. Після приходу Трампа американська підтримка різко впала, а європейські уряди збільшили фінансування до майже 4 млрд євро на місяць.

Зараз США здебільшого продають зброю, а європейці оплачують її. Це гарантує, що Україна отримує унікальні американські системи, наприклад Patriot, але водночас Європа залишається залежною від Вашингтона.

Підпис до фото,Системи Patriot захищають українське небо, але платять за них європейці

Крістіан Меллінг вважає, що глибша проблема полягає в тому, що США більше не сприймають оборонні угоди як стабільні контракти.

“Сполучені Штати все частіше поводяться як партнер, який вважає, що має право переглядати умови щоразу, коли змінюється його політичний настрій”, — зазначає він, підкреслюючи, що в такій ситуації європейці залишаються без надійного захисту.

Чи припинять США постачати зброю в Україну?

Директор київського Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко зазначає, що комерційна логіка робить повне припинення поставок малоймовірним: за програмою PURL США вже мають зобов’язання на 3,5 млрд доларів. І для американських оборонних компаній це надто великі суми, щоб відмовлятися від них.

“Не думаю, що США перестануть продавати нам зброю за рахунок європейців”, — додає він.

Водночас Крістіан Меллінг попереджає: політика здатна переважити комерційний інтерес.

“Уряд США може зупинити експорт одним рішенням”, — нагадує експерт, посилаючись на випадки, коли адміністрація Трампа призупиняла поставки або обмін розвідданими.

За його словами, Вашингтон також може заблокувати або заморозити повторний експорт, уповільнити поставки буквально за ніч, щоб тиснути на Київ або Європу. І саме такий настрій зараз домінує у Вашингтоні.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок заявила Fox News: “Президент Трамп припинив фінансування цієї війни, але США досі відправляють і продають значну кількість озброєння НАТО. Ми не можемо робити це нескінченно”.

5. Чи зможе Україна продовжувати воювати без США?

Так, Україна зможе вести бойові дії, проте війна одразу стане більш уразливою та непередбачуваною. Російська армія щотижня втрачає тисячі людей, водночас українські військові успішно завдають ударів дронами та артилерією.

Країна має одну з найбільших в Європі оборонних галузей: власні дрони, ракети, артилерію та боєприпаси. За словами президента Зеленського, нині Україна виробляє близько 60% всього необхідного для фронту.

“За три роки ми перетворили невеликий сектор на динамічну галузь, яка стала основою нашої обороноздатності”, — заявила заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр.

Решта 40% – не всі із США, але частка Вашингтона досить велика, і її відсутність вплине на здатність України вести війну.

Без американської підтримки війська будуть змушені імпровізувати, що підвищує ризик втрат.

Проте стійкість України не викликає сумнівів, пише Politico.

“Навіть під час серйозного дефіциту ППО, боєприпасів та іншої зброї, а також під постійними ударами ракет, бомб і дронів з боку Росії, Україна не капітулювала і не впала”, – підкреслив директор київського Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко.

Це свідчить: країна продовжить боротьбу навіть у разі повного припинення підтримки з боку США.