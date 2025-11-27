Про це колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров сказав під час виступу на Всесвітньому форумі з безпеки у Галіфаксі, і цей виступ став надзвичайно популярним в мережі.

-Я впадаю у відчай. Це найкраще шоу, на яке путін може взагалі розраховувати. Жодної прямої відповіді. Питання не в тому, скільки у вас зброї й боєприпасів. Питання в тому, чи готові ви воювати й помирати.

«Чудово, у вас є бригада під канадським командуванням у Латвії. Але яке реальне завдання цієї бригади? Вона відкриє вогонь, якщо росіяни перетнуть кордон? Ми знаємо відповідь.

Ви будете узгоджувати це так довго, що мине ціла вічність. Я досі не почув чіткої відповіді. Я навіть уявити цього не можу.

Як ми можемо серйозно обговорювати угоду, укладену діловим партнером Трампа?

Це рієлторська оборудка, щоб збагатити сім’ю Трампа і продати Україну.

І як ми можемо всерйоз говорити про те, що Україна повинна буде віддати укріплення, які сьогодні рятують Європу?

А ми тут святкуємо річницю НАТО. НАТО не є сильним. НАТО не існує — це фікція. Це просто чотири літери: «Н», «А», «Т», «О». Причина, чому ви досі тут сидите й щось святкуєте, у тому, що Україна щохвилини помирає. Це величезна самопожертва. Якби не Україна, якби Україна не стояла між вами й росією, російські танки вже були б у Польщі.

Усі ви виходили з того, що Україна мала б здатися. Ви пропонували Зеленському «евакуацію», а він сказав: «Мені не потрібна евакуація, мені потрібні боєприпаси».

Вже чотири роки Україна воює за всю Європу. НАТО був створений для однієї війни. Не для Афганістану. Не для Сирії. Однієї війни — щоб урятувати вільну Європу від російської агресії.

І єдина країна, яка реально веде цю війну, — Україна. А ми досі сперечаємося, включати її до НАТО чи ні.

Україна — єдина країна, яка справді виконує те, для чого створювали НАТО.

І ми всі зобов’язані їй усім. А натомість: «О, давайте їх принесемо в жертву».

І Зеленський стоїть перед вибором, який… я навіть не знаю, як пояснити. Як росіянин, я теж відчуваю провину. Саме тому я не можу сказати йому: «Знаєш, просто покажи Трампу середній палець».

Але скажіть: скільки тут у нас сенаторів? Ви збираєтеся сказати Дональду Трампу, що він не може так робити? У вас є 85 голосів. Вісімдесят п’ять — це більше, ніж дві третини. Так, 85 зі ста сенаторів. То як узагалі сталося, що цей законопроєкт досі лежить десь там, на розгляді в Сенаті, і його досі не ухвалено? путін, Сі Цзіньпін та всі інші святкують це.

І, до речі, у росії є Північна Корея, є кубинці, є африканські «добровольці». І ми все ще говоримо про «ризик ескалації»? Ми маємо все — військову, політичну, економічну перевагу — на своєму боці, а ми все ще програємо війну.

Лише завдяки Україні росія досі не здійснила путінську мрію про відновлення російської імперії. Але якщо, не дай Боже, Україну змусять піти на цю угоду, тоді, безсумнівно, путін реалізує свою мрію. А потім, друзі, черга дійде до вас. Але ви не наважитеся воювати».