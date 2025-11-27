Зокрема, Укрзалізниця введе 11 нових поїздів та запропонує +2 млн місць у 2026.

-У новому графіку на 2025–2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, Укрзалізниця представила низку нових цікавих сполучень та істотних покращень існуючих рейсів. Зокрема, з’явиться одразу 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх.

Загалом за неповні 11 місяців цього року Укрзалізниця вже перевезла понад 25 млн пасажирів, майже на пів мільйона більше, ніж торік. У липні — серпні УЗ протестувала модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів у перервах між їхніми “основними” рейсами. Результат: у пікові дні забезпечили понад 7 000 додаткових місць на добу, що й лягло в основу планування на 2026 рік. У новому графіку планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонувати +2 млн місць.

“Цього року ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі щодо пасажиропотоку. А оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов’язані стати значно більш ефективними. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок,” — констатує голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Ключові оновлення у внутрішньому сполученні:

Новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп

Новий поїзд для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, Укрзалізниця пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси.

Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ

Новий рейс поєднає центральні регіони з Прикарпаттям та забезпечить комфортну подорож до туристичних локацій заходу України.

Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків — Ужгород

Історичний “бахмутський” рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття. Цей рейс слід розглядати насамперед як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною.

Окремо варто зазначити, що в напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, понад половина з яких — із прифронтових областей.

На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів — Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Цей рейс довів свою затребуваність для львів’ян і допоможе створити якісну пересадкову альтернативу для пасажирів з інших регіонів у пік буковельського сезону.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця організує рух поїздів між Львовом та Києвом щогодини

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, Укрзалізниця запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом.

Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів — Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для “позапікового” періоду.

Тактовий рух — це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express.

Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана — поїзди відправляються щогодини у той самий час, a розклад легко запам’ятати.

Для залізниці ж модель зручна тим, що дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

З Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до Від

У новому графіку руху Укрзалізниці представлено нічний поїзд №7/346 — 347/8 Ужгород — Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць. Новий поїзд курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину із зупинкою по станції Будапешт — Келенфельд та з ранковим прибуттям до Відня.

🕐 Відправлення з Ужгорода — о 23:19, прибуття до Відня — о 8:53. Зворотне відправлення з Відня о 19:08 — прибуття до Ужгорода о 6:15. Таким чином, час у дорозі між Австрією та Україною є навіть менш тривалим, аніж подорож від Ужгорода до Києва.

У Будапешті поїзд матиме зупинку на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. А станція Будапешт — Келенфельд є зручним транспортним хабом у столиці Угорщини із легкою пересадкою на поїзди нової гілки метро.

Віденський поїзд має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд №749/750 Ужгород — Київ. Запуск цього рейсу у грудні — результат багатомісячної спільної роботи Укрзалізниці з партнерами: угорською MÁV та австрійською ÖBB.

В новому графіку УЗ скоротила час у дорозі для пасажирів безпересадкових вагонів Київ — Відень на більш ніж дві години і домовилася з угорською залізницею про збільшення пропозиції місць на +25% для рейсу №143/146 Ужгород — Відень.

Загалом у графіку 2025 — 2026 пропозиція у міжнародних сполученнях через станцію Чоп, включаючи хаби євроколії в Ужгороді та Мукачево, збільшена більш ніж на 1000 місць на добу.



Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом

Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.

Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.

Крім того, додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.



До Німеччини з 1 пересадкою: Укрзалізниця запускає нові сполучення

Подорожувати поїздами до Центральної Європи та повертатись до України стане ще легше і комфортніше разом з Укрзалізницею.

Каталізатором змін стали в тому числі опубліковані статистичні дані початку 2025 року, згідно з якими Німеччина випередила Польщу за кількістю прийнятих біженців з України. Станом на кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист. Тож у новому графіку руху 2025 — 2026 років, завдяки тісній співпраці з польськими та німецькими партнерами, Укрзалізниця синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини. З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% — замість 11 прямих потягів курсуватиме 17. А це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку.

Зручні пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ — Перемишль

Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль — Лейпциг (відправлення 07:12).

У Лейпцигу — великому залізничному хабі Саксонії — доступні швидкісні поїзди по всій Європі.

Поїзд №63/64 Харків — Перемишль

Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль — Прага — Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль

Прибуття до Перемишля: 08:18. Пасажири поїзда, що прямує через Запоріжжя, Дніпро мають майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль — Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

Усі пересадки узгоджені в обох напрямках, тож і дорога додому буде такою ж зручною, як і подорож за кордон.

Пересадки у Холмі

№119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками)

Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

Укрзалізниця продовжує розширювати міжнародні сполучення та синхронізувати їх з рейсами європейських залізниць.



Новий графік руху: Укрзалізниця прискорила поїзди до Варшави

Прямий рейс №67/68 Київ — Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години.

🕐 Тепер відправлення з Києва о 19:51 — прибуття до Варшави — о 09:43. Зворотно поїзд вирушає о 18:41 з Варшави, а прибуває до Києва о 09:49.

14 грудня варшавський поїзд прибуватиме та вирушатиме і з головного вокзалу польської столиці: Варшави Центральної. Там можна зручно пересісти на громадський транспорт по місту.

У новому графіку також повністю оновлений поїзд №23/34 Київ — Холм — тепер ним можна найшвидше дістатися до Варшави з пересадкою.

🕐 Відправлення з Києва о 21:57 — у Холмі о 8:08. А вже о 8:38 з Холма відправляється #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Прибуття до Варшави Центральної об 11:19.