Президент України Володимир Зеленський написав вітальний пост в Х у День подяки, який у США цьогоріч святкують 27 листопада, і звернувся до президента США Дональда Трампа і Меланії Трамп.

-Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу.

Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність.

Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу.

Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням.