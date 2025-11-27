Проєкт передбачає будівництво соціального житла, що перебуватиме у власності громад, і надаватиметься в оренду за цінами, нижчими від ринкових.

Міністерство розвитку громад та територій України оголошує про початок прийому звернень від територіальних громад на участь в експериментальному проекті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла.

Проект передбачає будівництво соціального житла, що перебуватиме у власності громад, і надаватиметься в оренду за цінами, нижчими від ринкових. Насамперед, таке житло зможуть орендувати внутрішньо переміщені особи, ветерани, рідні загиблих захисників, вчителі, лікарі, працівники критичної інфраструктури.

“Ми створюємо нову модель, яка дозволяє громадам будувати житло для тих, хто найбільше цього потребує – переселенців, що втратили дім, фахівців, які працюватимуть у громадах. Йдеться не про тимчасове рішення, а про гідні умови для життя. Це початок, і далі така модель соціального орендного житла має працювати по всій Україні. Після завершення експериментальної фази ми зможемо масштабувати її, спираючись на досвід і реальні потреби людей”, – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У межах пілотної фази проекту планується залучити 100 млн євро на умовах змішаного фінансування – по 50 млн євро кредитних коштів і грантового фінансування від Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії.

Кожна громада-учасник пілотного етапу отримає рівномірне фінансування (50% грант, 50% кредит) на будівництво муніципального житла в межах проекту.

Розгляд звернень громад з інформацією про участь в експериментальному проекті здійснюватиме спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники Мінрозвитку, Мінфіну, Агентства відновлення та Команди підтримки реформ. Представники Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку братимуть участь як незалежні спостерігачі.

Як визначатимуться учасники експериментального проекту

Перший етап – громади подають заповнені форми, рішенням органу місцевого самоврядування про згоду на участь у проекті та підтверджувальні документи.

Комісія опрацьовує надану інформацію за такими критеріями:

наявність земельної ділянки;

наявність соціальної інфраструктури;

кількість зареєстрованих ВПО;

готовність до співфінансування;

досвід у реалізації інвестиційних проектів.

Другий етап — громади, чиї показники найбільше відповідають цілям проекту, презентують свої концепції будівництва муніципального житла. Комісія проводить виїзди на місця для уточнення даних і рекомендує дві-три громади для участі в пілотній фазі проекту.

Подати ініціативні звернення громади можуть до 12 грудня 2025-го року.

Детальні умови участі, форма заявки та зразок звернення – за посиланням.