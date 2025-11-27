Сьогодні зранку на автодорозі М-14 “Одеса — Мелітополь — Новоазовськ” біля с. Мирне Нечаянської громади Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля DAF та Mercedes-Benz Sprinter, повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

В результаті зіткнення водій другого опинився заблокованим понівеченими конструктивними елементами автівки. Надзвичайники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого та передали керманича бригаді швидкої медичної допомоги.

Причини аварії встановлюють правоохоронці.

Від ДСНС на місці працювали 12 співробітників, залучалось 2 спецавтомобіля.