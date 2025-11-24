Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб
танків – 11 366 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.
артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
РСЗВ – 1 549 (+0) од.
засоби ППО – 1 248 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.
спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.
Дані уточнюються.