Бренд Bevza випустив святковий набір ялинкових іграшок “П’ять колосків пшениці”. Українців обурило невігластво виробника прикрас, пише Телеграф.

Декор є даниною пам’яті поколінь, який втілений у 5 колосках пшениці — вічному символі стійкості української нації та її волі до виживання. У сучасних реаліях колоски пшениці постають знаком надії, витривалості та нерозривного зв’язку між поколіннями, йдеться в описі під відео, у якому показують процес виготовлення іграшок.

Утім у мережі нагадали, що “Закон про п’ять колосків” є неофіційною назвою радянської постанови від 7 серпня 1932 року, яка карала за розкрадання “соціалістичного майна”, навіть за кілька колосків. Це призвело до масових репресій та було одним із чинників, що спричинили Голодомор в Україні.

Генеральний директор Музею Голодомору Леся Гасиджак нагадала, що за неповні п’ять місяців за каральною постановою було засуджено 54 645 осіб, з яких 2110 – до страти.

“Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ — історію цієї країни в якій живете, і невже словосполучення “5 колосків” не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?”, — наголошує музейниця.

Пересічні ж українці не були настільки м’якими у виразах.

“Вежа донецького аеропорту теж буде?”, — запитують користувачі соцмереж.

“Ще можна зробити фігурку на ялинку у вигляді “братських могил”, — пропонують ідею.

“Наступна колекція іграшок “Розстріляне відродження” з фігурками понівечених тіл відомих захисників української культури”, — рекомендують українці.

“Зробіть ще щорічну колекцію Геноцид. Все для пам’яті”, — гірко жартують у мережі.

Пояснення Світлани Бевзи

Своєю чергою, як зазначила власниця бренду BEVZA, компанія роками свідомо популяризує українську культурну спадщину і розповідає історичні факти про Україну закордоном.

Вона наголосила, що колосок створюється з 2018 року.

“Сенс, вкладений у створення даних прикрас – це перш за все шана силі до виживання українського народу, пам’ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски – одні із символів цієї боротьби”, — розповіла власниця бренду.

Що відомо про бренд BEVZA

Власницею компанії, яку було засновано у 2006 році, є дизайнерка Світлана Бевза. У 2013 році вона перемогла в номінації “Кращий дизайнер жіночого одягу” премії Best Fashion Awards, 2018 року отримала нагороду “Дизайнер року в Україні” від Elle Style Awards”, а у 2019 році перемогла в номінації “Найкращий дизайнер жіночого одягу” премії Best Fashion Awards.

У 2017 році продемонструвала у Нью-Йорку колекцію під назвою “Realitics”, у якій поєднала реальність та політику.

Зірка серіалу “Гри престолів” Софі Тернер одягла один з білих комбінезонів на весілля з Джо Джонасом у Лас-Вегасі.

Окрім того, одяг від Бевзи носили акторка Емілі Ратаковскі, акторка Дакота Джонсон, супермоделі Белла Хадід та Джіджі Хадід.

Одружена Світлана Бевза з колишнім міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.