Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина. Більшість з них утримували за проукраїнську позицію. Серед них 18-річна Марія Мисюк, яку білоруська влада звинуватила в тероризмі.

Як розповіли в Координаційному штабі, в Україну повернулися жінки та чоловіки, засуджені від 2 до 11 років ув’язнення.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58.

Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, у тому числі онкологію.

Відео з поверненням опублікував керівник української розвідки Кирило Буданов.

“Висловлюю вдячність США та Президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні українців додому, а також державним інституціям, які долучилися до цього процесу”, – зазначив очільник ГУР.

Частині увʼязнених загрожували тривалі терміни переважно за проукраїнську позицію, їх обвинувачували в допомозі та сприянню України, розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Він також розповів про наймолодшу звільнену в суботу українку, передає ВВС.

“Тоді дівчині було 16 років. Вона два роки була за ґратами (до повернення в Україну – ред.). І звинуватили її, власне, у підтримці України і тому, що вона намагалась у порушення закону робити деякі речі на території Білорусі. Але сьогодні вона на волі”, – сказав представник ГУР.

Йдеться про Марію Мисюк, яку навесні 2024 року білоруські силовики затримали разом із шістьома іншими підлітками. Білоруська влада висунула їм надумані звинувачення у “тероризмі”.

Підпис до фото,Більшість вʼязнів утримували за проукраїнську позицію

За даними порталу “Політвʼязні і репресовані Білорусі”, 29 квітня на білоруському державному телеканалі ОНТ вийшов пропагандистський фільм.

У ньому розповідається про затримання сімох неповнолітніх за нібито “співпрацю з українськими спецслужбами”. Частині підлітків інкримінували “акт тероризму” та “держзраду”.

У сюжеті стверджувалося, що підлітки створили “анархістський осередок Чорні солов’ї”, організаторкою якого була тоді ще 16-річна українка Марія Мисюк.

Підпис до фото,Частині увʼязнених загрожували тривалі терміни переважно за проукраїнську позицію

Серед звільнених є мешканці тимчасово окупованих територій, які опинилися в Білорусі, є також важкохворі, зокрема на онкологію, додав він.

У червні після візиту спецпосланця США Кіта Келлога до Білорусі із в’язниці звільнили 14 опозиціонерів.

Серед них був Сергій Тихановський – один із ключових фігурантів протестів 2020-го року в Білорусі.

У вересні цього року на прохання Дональда Трампа Білорусь звільнила 52 ув’язнених, серед яких ветеран опозиції Микола Статкевич. Він, однак, відмовився залишати Білорусь.

Звільнення політвʼязнів відбулося після того, як США оголосили про скасування американських санкцій проти авіакомпанії “Белавіа”.

За даними білоруської правозахисної організації “Вясна”, у білоруських в’язницях досі перебувають понад 1200 політв’язнів.