Англійський бізнес-магнат, мільярдер та співзасновник Virgin Group сер Річард Бренсон, відомий своєю підтримкою України й тим, що став амбасадором фандрейзингової платформи United24, назвав “обманом епічних масштабів” запропонований США мирний план для України і закликав його відхилити.

Відповідний розширений коментар до оприлюдненого “мирного плану американців” із 28 пунктів він розповсюдив на своєму веб-сайті під назвою “Це – не мирний план для України”.

“Я в повній невірі у 28 пунктів американський мирний план для України, який поширюється в ЗМІ. Якщо тільки це не виявиться складним обманом або зловісною російською дезінформаційною змовою, це знаменує собою найнижчу точку в американській дипломатії щодо України. По-перше, це насправді не мирний план, а домовленості про капітуляцію, що легітимізують жорстоке вторгнення Росії в Україну та незаконну анексію її території, одночасно зухвало ділячи воєнні трофеї”, – написав Бренсон.

Співвласник Virgin Group також зробив висновки з деяких пунктів цього “ганебного документу”. “Основні висновки такі: знову й знову документ натякає, що Україна та Росія однаково винні у жорстокій війні, розпочатій Путіним. Документ не створює жодного механізму відповідальності та правосуддя, навіть не надає загальної амністії за незліченні та жахливі воєнні злочини Росії. Документ змушує Україну відмовитися від контролю над величезними ділянками своєї суверенної території в обмін на розпливчасті (і потенційно дорогі) гарантії безпеки. Це позбавляє український народ можливості вільно обирати альянси, такі як НАТО, або визначати розмір своїх збройних сил. І це створює безліч можливостей для США нажитися на будь-яких домовленостях про реконструкцію, які будуть запроваджені”, – переконаний він.

Бренсон також вважає, що ця угода “чудова” для Росії. “Переговірники Путіна, мабуть, пішли з цих консультацій з відчуттям повної перемоги: усі їхні головні вимоги були виконані, з повною безкарністю за жахи, які вони розв’язали проти хороброго українського народу. Президент Зеленський та його європейські союзники повинні відхилити цей план та розробити власну реалістичну, справедливу та здійсненну пропозицію з умовами, прийнятними для України та які відповідають міжнародному праву. Це обман епічних масштабів”, – наголосив мільярдер.

Крім того, Бренсон наголошує, що документ також “знаменує собою помітний відступ лідерства США, сигналізуючи путінській Росії та іншим авторитарним режимам, що насильницька агресія є цілком прийнятною і, я підозрюю, навіть шанованою для уряду США”. “Я ніколи не думав, що доживу до того, щоб побачити, як США перетворяться на прихильника політики умиротворення, грубо ігноруючи турботи та інтереси своїх найближчих союзників, намагаючись догодити жорстокому диктатору, який, здається, весь цей час тягнув за ниточки. У певному сенсі це здається гіршим, ніж невдалі спроби Невілла Чемберлена. Принаймні, здавалося, що його серце було на своєму місці…”, – написав він.

