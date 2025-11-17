Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми «Зимова підтримка», зокрема 951 613 заявки подано на дітей.

Про це зранку 17 листопада повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

За її словами, кошти надійдуть протягом 10 днів.

Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Деталі — на zyma.gov.ua

