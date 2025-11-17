Чоловік з смт Нові-Біляри Одеської області, охрещений служитель Свідків Єгови, намагався уникнути мобілізації через релігійні переконання та просив замінити військову службу на альтернативну (невійськову).

Про це повідомляють Новини Live.

Раніше суди визнали його винним в ухиленні від мобілізації та призначили чоловіку три роки позбавлення волі, але з іспитовим строком два роки. Верховний Суд залишив ці рішення без змін.

Ключовим фрагментом стало роз’яснення щодо посилань захисту на практику ЄСПЛ.

Суд зазначив, що визнає тлумачення статті 9 Конвенції у контексті відмови від служби за переконаннями, зокрема у справі «Bayatyan v. Armenia». Але підкреслив, що через війну в Україні висновки ЄСПЛ, зроблені у мирний час, не можна беззаперечно застосовувати до сучасних питань мобілізації.