Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
танків – 11 355 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
РСЗВ – 1 544 (+1) од.
засоби ППО – 1 246 (+2) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Дані уточнюються.