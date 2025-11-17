Похоронні церемонії в Україні стали коротші, оскільки люди бояться обстрілів. Крім того, українці частіше почали кремувати своїх померлих рідних.

Про це розповів працівник похоронного бюро Osiris Роман Мельник виданню Le Monde, передає УНІАН.

За його словами, війна суттєво вплинула на похоронний сектор: дохід у цій сфері зменшився, адже багато людей виїхало. Також через фінансову скруту українці замовляють тепер дешевші хрести і труни.

“Наш дохід і моя зарплата зменшилися, а конкуренція між похоронними компаніями посилилася. Бізнес намагається залучити людей низькими цінами, що впливає на якість послуг”, – розповів Мельник.

Щодо внутрішньо переміщених осіб, то, як зазначив він, ці люди не можуть поховати своїх близьких на окупованих територіях, звідки вони родом, тому змушені ховати їх, зокрема, в Київській області.

“Люди хочуть, щоб церемонії були якомога коротшими через страх авіаударів. Раніше труну доставляли до церкви для поховання. Тепер її привозять безпосередньо на цвинтар”, – пояснив працівник похоронної сфери.

У прифронтових областях, як-от Херсонська і Запорізька, люди просять саперів приїхати та розчистити місце, відведене для труни на цвинтарі, каже Мельник.

“У нас також є люди, настільки травмовані війною, що просять нас кремувати їхніх близьких за їхньої відсутності, без церемонії, бо бояться бути мішенями. У такому разі ми віддаємо їм урну, і це все”, – розповів він.

Водночас, за його словами, багато клієнтів, які втекли за кордон, хочуть бути похованими в Україні, тому кількість репатрійованих тіл зросла.

“Війна також розпорошила сім’ї. Іноді, коли людину кремують, нам доводиться розділяти прах і відправляти його до кількох країн, оскільки діти померлого можуть бути розкидані, наприклад, у Європі, США та Бразилії. Інші не можуть повернутися одразу, тож у такому разі ми залишаємо урну собі. Одна жінка регулярно телефонує нам, щоб поговорити з прахом свого чоловіка”, – додав він.

Як повідомляло Інше ТВ, У Парижі розіграють місця на кладовищах, де поховані знаменитості