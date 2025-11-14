Сьогодні, 14 листопада 2025 року, після чергового жорстокого обстрілу Києва росіянами, відбулася прем’єра пісні Руслана і Людмили Горових «Давай, щоб не я, давай, щоб не ти».

За словами Руслана Горового, спочатку він думав перенести прем’єру.

«Однак ні. Хай буде сьогодні. Бо пісня саме про те, що з нами усіма відбувається.

«Якщо й помирати то краще вже пізно ніж рано.

Давай щоб сьогодні не я, давай щоб не ти…»

Нехай ця пісня буде кожному з вас підтримкою», – написав він на свій сторінці в Фейсбук.

Послухайте. Це дійсно про всіх нас.

