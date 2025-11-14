Кримінальна справа проти Володимира Кудрицького викликала великий суспільний резонанс. 28 жовтня цього року екскерівник “Укренерго” отримав підозру від ДБР у шахрайстві в особливо великих розмірах. Сам він пов’язав її з тим, що відмовився запроваджувати корупційні схеми в державній компанії.

За два тижні після затримання Кудрицького президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник “Укренерго” не підготував енергосистему до зими.

Ця державна енергетична компанія відповідає за магістральні системи передачі електроенергії, частиною яких є трансформатори. Росія постійно б’є шахедами по цих ключових вузлах енергосистеми. І від жовтня 2025-го вона посилила свої атаки.

Володимир Кудрицький очолював правління “Укренерго” до вересня 2024 року. За його словами, у 2023-2024 роках у співпраці з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури “Укренерго” побудувало понад 60 укриттів.

Інші державні енергетичні підприємства після того не звітували, скільки саме укриттів вони звели за останній рік чи яка частина їхньої інфраструктури справді захищена від дронів.

Справа, в якій його затримало ДБР, стосується подій 2018 року, коли компанія-підрядник “Укренерго” не виконала свої зобов’язання з будівництва парканів. Аванс, який вона отримала за ці роботи, вдалося повернути завдяки банківським гарантіям. Іншими словами, в цій історії держава не зазнала збитків.

І саме це змусило багатьох незалежних експертів, а також неофіційно і західних партнерів України поставити питання щодо політичних мотивів у цій справі.

ВВС News Україна записала інтерв’ю з Володимиром Кудрицьким 7 листопада. Він заявив, що пов’язує кримінальну справу проти себе з ексміністром енергетики Германом Галущенком та припускає залученість у це ОП.

А вже 10 листопада НАБУ заявило про викриття ймовірної корупції в іншій державній енергетичній компанії – “Енергоатомі”. Обшуки провели, зокрема, в ексміністра енергетики, а нині очільника мін’юсту Германа Галущенка, а також у бізнесмена та співзасновника Студії “Квартал 95” Тімура Міндіча. Підозри вручили ексраднику Галущенка Ігорю Миронюку та виконавчому директору з безпеки “Енергоатому” Дмитру Басову. Самого Галущенка через скандал незабаром відправлять у відставку.

НАБУ оприлюднило аудіозаписи, на яких фігуранти обговорюють з використанням лайки будівництво укриттів та “божевільні кошти” за це. Детективи НАБУ наголошують, що підозрювані мали зв’язки в міненерго та інших державних установах.

Тим актуальнішим стало питання, що насправді відбувалося в будівництві укриттів для енергооб’єктів? І за що саме відповідав Володимир Кудрицький, якому влада закидає провал підготовки енергетики до зими?

Він сам наголошує на тому, що відмовився призначити в “Укренерго” ставлеників ексміністра Галущенка, які не відповідали вимогам доброчесності та професійності.

Кудрицький вийшов на волю під заставу в 13,7 млн гривень, яку заплатили його знайомі бізнесмени, та має носити електронний браслет.

Ми також звернулися за коментарями до Германа Галущенка та нинішнього керівництва Міненерго й “Енергоатому”.

Підпис до фото,Володимир Кудрицький після врячення підозри від ДБР у Печерському суді, 29 жовтня 2025 року

Про конфлікт з Галущенком

ВВС: Вас публічно підтримали багато людей, які нині не належать до української владі. І вони говорять про те, що, ймовірно, у вашій справі є політичні мотиви і тиск або з боку Офісу президента або з боку ексміністра енергетики Германа Галущенка. Що ви про це можете сказати?

Володимир Кудрицький: Я думаю, і ексміністр Галущенко, і ОП мали докласти руку до цієї справи. Я в цьому впевнений. Без ОП не могло обійтися, тому що для фальсифікації такої справи необхідно скоординувати діяльність кількох інституцій: ДБР, Печерського суду, знаменитого своїми неоднозначними рішеннями, та Офісу генпрокурора.

Саме Офіс генпрокурора визначив підслідність в цій справі за ДБР та погодив підозру, яка складалася з певних розповідей про змову без доказів та документів. І також була очевидна координація в медійній сфері, коли були задіяні телеграм-помийки.

Сам ексміністр енергетики, а нині міністр юстиції Галущенко, думаю, не мав би такого ресурсу, щоб все це скоординувати й поставити такі завдання всім цим інституціям. Це міг зробити тільки ОП, тому я думаю, що ініціатива походила звідти.

Можливо, запропонував це Галущенко, який був би зацікавлений у тому, щоб я перестав говорити про проблеми з підготовкою до опалювального сезону, як-от відміна конкурсу на будівництво нової генерації. Ми зараз сидимо без світла, а Міненерго в квітні цього року без пояснення причин зупинило конкурс на будівництво 400 МВт нової розподіленої генерації.

Підозру мені вручили 28 жовтня цього року. А за тиждень до того в зовсім іншій справі ДБР щодо штучного завищення обсягів вирубки лісів та вартості робіт, по суті, викрало мій телефон в розблокованому вигляді, щоб отримати доступ до месенджерів. Вони провели обшук в моїх машині й будинку. Багато років ці справи нікого не цікавили. І раптом протягом тижня обшук в рамках розслідування, що стосується подій 2025-го року, коли я вже був звільнений з “Укренерго”. І через тиждень після обшуку отримав підозру в іншій справі ДБР. Тобто це була серія, очевидно, спланованих кроків. Можливо, для того, щоб змусити мене замовчати або послати мені сигнал.

***

ВВС звернулася до Германа Галущенка, чи міг би він прокоментувати припущення про політичні мотиви у цій справі та його вплив на неї? На момент виходу інтерв’ю ми не отримали відповіді. ВВС готова оприлюднити ці коментарі, якщо отримає їх.

ВВС: Чи спілкувався з вами президент України Володимир Зеленський чи під час роботи в “Укренерго”, чи після того?

Володимир Кудрицький: Багато. Я був, як правило, на нарадах, де ми спілкувалися, зокрема, й з президентом.

ВВС: І які оцінки вашої роботи ви отримували від нього?

Володимир Кудрицький: Бувало різне спілкування: і дуже приязне, і складніше, коли траплялися тривалі відключення в певному регіоні. Треба було пояснювати причину й коли ми все полагодимо. Тобто перше, що цікавить, – це коли відновиться електропостачання. Тому різні були формати, різна тональність цього спілкування. Мені здається, я завжди давав вичерпні відповіді на поставлені питання.

***

7 листопада президент Володимир Зеленський прокоментував справу Кудрицького.

Журналісти запитали його, зокрема, про те, чи може вона викликати занепокоєння у західних партнерів. “Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання. Це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи”.

Президент додав, що Володимир Кудрицький “був очільником великої системи”. “Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив”.

Підпис до фото,12 листопада Зеленський закликав уряд відправити у відставку міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук через корупційний скандал в “Енергоатомі”

ВВС: Ексміністр енергетики Герман Галущенко не приховував: для нього було проблемою те, що він не мав впливу на “Укренерго”. Він говорив, що йому, як міністру в часи війни, цей вплив був потрібен, щоб впоратися з її викликами. Що б ви на це відповіли?

Володимир Кудрицький: Характер того впливу, який Герман Галущенко хотів поширити на “Укренерго”, не був ніяк пов’язаний зі збільшенням стійкості енергосистеми чи з її тіснішим об’єднанням з європейською енергосистемою. А саме це є критично важливим для України в час війни. Завдяки цьому ми можемо імпортувати електроенергію або скидати надлишки в європейську енергосистему.

Тобто це було пов’язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями на певні посади в “Укренерго”.

Це, зокрема, призначення в департамент безпеки, який перевіряє підрядників. Він може перевірити так, а може інакше. Також призначення на посаду директора із закупівель, яку на той момент уже очолювала Марина Безрукова. Вона потім пішла працювати в Агенцію оборонних закупівель. Цитую близько до оригіналу те, що я почув: “Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди”.

Кандидатури, яких пропонували, з моєї точки зору, несли величезні ризики, пов’язані з можливими корупційними діями.

На посаду керівника з безпеки, а також в управління компанією пропонували колишнього співробітника СБУ, який, за моєю інформацією, колись працював з Леонідом Деркачем в одному з регіональних відділень СБУ (Леонід Деркач очолював СБУ в 1998-2001 роках; його син – колишній нардеп Андрій Деркач, а нині сенатор РФ, за даними СБУ, керував мережею російських агентів в Україні. – Ред.). Мені пропонували призначити на високі посади експрацівників “Укренерго”, які були звільнені чи за підозрою в корупції, чи через профнепридатність. Я всі ці пропозиції відкидав.

Абсолютно не бачу ніякого зв’язку з потребою координації зусиль задля стійкості енергосистеми, з одного боку, та призначенням на “хлібну посаду” якогось ексспівробітника СБУ, з іншого. Коли ми в “Укренерго” отримували завдання від уряду чи від Міненерго, чи від РНБО, не могли навіть подумати відмовитися від нього.

Ми добре координувалися з Кабміном. Ми просто не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось “фунтів” в компанію, щоб вони займалися чи то корупцією, чи то якимись іншими речами.

***

ВВС звернулася за коментарями до Германа Галущенка щодо того, які саме труднощі існували у координації та взаємодії Міненерго й НЕК “Укренерго”, доки компанію очолював Володимир Кудрицький.

Зокрема, чи була проблемою його відмова призначати на керівні посади у компанії кандидатів, яких пропонував сам Герман Галущенко? За якими принципами він відбирав кандидатури на ці посади? На момент виходу інтерв’ю ВВС не отримала відповідь, але готова оприлюднити їх, якщо отримає.

Європейська енергосистема від Лісабона до Краматорська

ВВС: В експертному середовищі припускають, що одна з можливих проблем у ваших взаєминах з попереднім керівництвом Міненерго – це те, що вам вдалося залучити велику кількість коштів міжнародної допомоги. Це приблизно втричі більша за ті суми, які залучило міненерго. Як ви це можете пояснити?

Володимир Кудрицький: “Укренерго” довіряли і довіряють міжнародні організації. Існує дуже багато доказів того, що в “Укренерго” ці гроші від міжнародних донорів не будуть розкрадені. Вони будуть використані з високою ефективністю. Очевидно, інші інституції, включаючи міненерго, такої довіри не мали. Це якраз проблема Міненерго та інших енергетичних компаній.

Саме репутація є визначальною для того, щоб залучати великі кошти. Під час війни багато урядів різних країн та міжнародні фінансові організації були готові допомагати фінансово. Питання в тому, що для донорів важливо не встрягти в якийсь корупційний скандал. Вони повинні бути впевнені в тому, що, даючи кошти “Укренерго” на укриття, ціна, за якою воно придбає бетон чи арматуру, не буде завищеною. Тому “результат на табло” свідчить про баланс довіри до різних інституцій в енергетиці.

Коли мене звільнили і коли два незалежні члени наглядової ради заявили про своє звільнення і про політичний тиск, це був великий скандал. Це змусило владу призначити справді незалежну наглядову раду після того й зберегти ізоляцію компанії від політичних впливів. Хоч міністерство досі намагається її подолати.

ВВС: Джерела в Міненерго часів Германа Галущенка говорили журналістам, що, мовляв, іноземні члени наглядової ради не надто добре орієнтуються у воєнній ситуації в Україні, бо не бувають тут. І водночас намагаються говорити, що і як робити. Отож, чи існувала така проблема, на вашу думку?

Володимир Кудрицький: Ті двоє людей, які звільнилися, – Педер Андреасен і Даніель Доббені – в минулому були президентами Європейської енергосистеми. Даніель Доббені був засновником ENTSO-E – це організація, яка управляє Європейською енергосистемою. “Укренерго” також туди входить з 2022-го. Це електроенергетичний ЄС. Педер багато років був її президентом після Даніеля. Це люди, які все своє життя управляли енергосистемами. Вони мають беззаперечний авторитет в європейській енергосистемі. Вони поручилися перед європейцями, що “Укренерго” не підпорядковується ніяким корупціонерам, тобто діє незалежно від політичних впливів.

Ці двоє людей в справах “Укренерго” розбиралися набагато краще, ніж будь-який співробітник Міненерго, включно з міністром. Це не політичні призначенці, яким посада звалилась на голову. У 2022 році через три тижні після того, як ми з європейцями об’єдналися, не лише до мене, а й до них вже почали їздити “гінці” з міненерго з проханням призначити їхніх представників на керівні посади в “Укренерго”. Це порушення українського законодавства. Вони цей політичний тиск і корупційні ризики добре розуміли. І саме тому подали у відставку на знак протесту.

Іноземні члени наглядової ради прекрасно усвідомлювали, що компанія зробила для української енергосистеми і якою була реакція на це з боку влади. Якщо б у нас в наглядовій раді замість цих двох людей сиділи ставленики Галущенка, Шурми чи ще когось з ОП, тобто якісь ноунейми зі зіпсованою репутацією, то для європейців було б дуже велике питання: а кого вони приймають в свою спільноту? Якщо “Укренерго” об’єднує українську енергосистему з європейською, то повинно бути таким же з точки зору управління, як інші системні оператори країн ЄС.

Підпис до фото,Трансформатор, який “Укренерго” отримало в межах співпраці зі Світовим банком, жовтень 2024 року

ВВС: Як саме відбулося приєднання України до європейських електромереж? Воно почалося в ніч проти 24 лютого 2022 року, тобто в ніч вторгнення РФ.

Володимир Кудрицький: Не зовсім так. Від’єднання від російської енергосистеми справді сталося за чотири години до вторгнення. Ми почали цей процес 23 лютого. Останню лінію між однією з підстанцій “Укренерго” і Курською атомною електростанцією ми від’єднали о 01:32 ночі 24 лютого. Якби ми залишилися в єдиній енергосистемі з Росією і Білоруссю, це був би величезний ризик для нас. Росія диспетчеризувала (визначала, яку електростанцію підключити для задоволення попиту на електрику. – Ред.) всю цю спільну енергосистему Росії, Білорусі, України.

Тобто вона могла б погасити частково або повністю нашу енергосистему в певний момент часу. Блекаут міг би потенційно наступити просто через факт нашого перебування в єдиному “електричному тілі” з Росією. Це від’єднання планувалося заздалегідь. Ми з 2017 року планували від’єднатися від РФ і приєднатися до Європейської енергосистеми.

ВВС: Тобто це був поетапний процес?

Володимир Кудрицький: Це був величезний проєкт, який “Укренерго” практично без підтримки уряду чи Міненерго проводило багато років. Росіяни дуже пізно зрозуміли, що нам реально може це вдатися. І коли вони почали протидіяти цьому, технічно ми вже все зробили в 2021 році й зафіксували це з європейцями. Ми технічно готувалися до від’єднання від Росії. Після цього українська енергосистема мала опинитися без підтримки з боку сусідів. І це режим, в якому існувати може лише українська, французька і ще пару енергосистем Європи.

І коли ми вийшли в цей ізольований режим і почали управляти своєю енергосистемою без допомоги сусідів, почалося вторгнення. Ми витримали три тижні війни, втрату ЗАЕС, втрату споживачів на Донбасі, на окупованих територіях, знищення енергооб’єктів. І коли ми приєднувалися 16 березня до Європейської енергосистеми, поміряли якість балансування в енергосистемі за ці три тижні в Європі та в Україні. В Україні вона виявилась вищою в цей період.

Приєднавшись до Європейської енергосистеми, ми отримали можливість під час ракетних та шахедних атак спиратися на підтримку континентальної європейської енергосистеми від Лісабона до Краматорська.

“Укренерго” також відкрило експортно-імпортні операції з Європою.

Про будівництво укриттів

ВВС: У січні 2025 року, вже після того, як ви залишили свою посаду в “Укренерго”, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав про те, що станом на січень 2025 побудовані антидронові укриття для 69 енергооб’єктів. Ще на 13 об’єктах ведуться роботи. Що з цього побудувало “Укренерго”?

Володимир Кудрицький: В енергосистемі трансформатори відіграють ключову роль. Вони є не лише в “Укренерго”, але й на АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС. Вони є в обленерго, в “Укрзалізниці”. У 2023 році були визначені критичні об’єкти для енергосистеми.

У 2023 році вже була зрозуміла загроза від шахедів. Вони дуже точні і дуже масові. Відповідно, “Укренерго” почало будувати сховища для оцих трансформаторів, що мали захищати від шахедів – не від ракет, бо ракет у них менше. Ракетами вони не можуть покласти українську енергосистему, бо їх за одну атаку Росія може випустити 20-30 штук, а шахедів – у середньому 500.

Ми почали будувати укриття в 2023-му. На деяких підстанціях “Укренерго” будувало сховища самостійно, а на деяких це робило Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури. До вересня 2024-го ми разом з ним збудували близько 60 таких сховищ. Це приблизно третина всіх трансформаторів “Укренерго”. Їх мало вистачити, щоб можна було покрити потреби країни в споживанні електрики та обійтися без відключень чи з незначним вимкненням електрики.

Навіть якщо станеться катастрофа і всі інші трансформатори “Укренерго” будуть знищені, на оцих ми могли би протягнути. В цьому була логіка першої черги захисту. Вона на момент мого звільнення практично була завершена.

ВВС: Це були трансформатори “Укренерго”?

Володимир Кудрицький: “Укренерго”. А тепер питання. Що з трансформаторами “Енергоатома”? Що з трансформаторами теплових електростанцій, теплоелектроцентралей, обленерго, “Укрзалізниці”? На момент мого звільнення, наскільки я розумію, було зроблено нуль.

***

ВВС звернулася за коментарями до відстороненої міністерки енергетики Світлани Гринчук, ексміністра енергетики Германа Галущенка та т.в.о. голови правління “Енергоатому” Павла Ковтонюка.

Ми попросили уточнити, чи будувалися антидронові сховища на енергооб’єктах “Енергоатому” та інших державних енергетичних підприємствах у 2023-2024 роках, окрім “Укренерго”.

Вже після виходу інтерв’ю пресслужба міненерго надіслала відповідь. У ній ідеться про те, що дані про будівництво, розташування та стан укриттів на енергообʼєктах є інформацією з обмеженим доступом. У відомстві також повідомили, що укриття зводяться постійно, зокрема, за кошти резервного фонду держбюджету.

Раніше уряд оприлюднював інформацію про кількість укриттів.

Проєкт громадського контролю держзакупівель Dozorro промоніторив пов’язані з укриттями закупівлі “Укргідроенерго” та “Енергоатому” з листопада 2022-го до жовтня 2024-го.

“Енергоатом” провів закупівлі на суму 1,29 млрд грн. “Укргідроенерго” витратило значно більше коштів – 12 млрд грн. Для деяких укриттів були визначені терміни будівництва до кінця 2023-го. Водночас Кабмін засекретив контракти щодо будівництва сховищ “Енергоатому” й дозволив йому проводити закупівлі без тендерів. Офіційна причина – безпекові ризики через війну.

Як наслідок, досі бракує інформації, як багато встигли побудувати до листопада 2025-го та чи гарантує це захист важливим енергооб’єктам.

Підпис до фото,Об’єкти “Укренерго” були під постійними обстрілами РФ з 2022 року

ВВС: Варто уточнити, чи експрем’єр звітував у січні 2025-го про укриття для трансформаторів “Укренерго”, побудовані саме за часів вашого керівництва, тобто до вересня 2024-го?

Володимир Кудрицький: До вересня 2024-го, щось завершили після мого звільнення. А що робила вся інша країна – не зрозуміло. Росіяни знову масово атакують шахедами не тільки об’єкти “Укренерго”, а й трансформатори на ТЕС – і у нас дефіцит електроенергії.

А що з цими трансформаторами? Тільки в кінці минулого року деякі великі державні компанії, як-от “Енергоатом”, почали замовляти проєктні роботи для зведення сховищ. Це публічна інформація в Prozorro. “Укренерго” та Агентство відновлення почали діяти влітку 2023 року. А “Енергоатом”, “Центренерго” та інші “прокинулися” в кінці 2024-го.

Що робило Міненерго, яке має якраз координувати всі ці зусилля? Воно так жалілося на те, що от всі їм підконтрольні, крім “Укренерго”. Що ці компанії, підконтрольні їм, зробили? Для влади та міненерго це проблема – пояснити людям, чому в той час, як в “Укренерго” збудовано декілька десятків величезних сховищ, в інших компаніях не зроблено майже нічого?

Тобто міненерго, як профільне відомство, повинно було в 2023-му сформувати перелік важливих об’єктів: як тих, що належать “Укренерго”, так й інших. Далі потрібно було визначити джерела фінансування цих укриттів, отримати план-графік виконання робіт тощо. Як я розумію, цього не зробили. У 2025-му на інше міністерство, не профільне, та на іншого міністра, віцепрем’єра, покладена ця відповідальність. Ідеться про міністерство розвитку громад і території та його очільника Олексія Кулебу. А з 2023 року ви що робили?

Це для мене виглядає як величезний провал.

***

У коментарі ВВС голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин підтвердив, що воно відповідало за будівництво приблизно третини укриттів “Укренерго” і їхня готовність на листопад 2025-го – 95-98%. Це Агентство координує Кабмін через віцепрем’єра Олексія Кулебу. У жовтні при Кабміні створили координаційний штаб для захисту енергетики. В Агентстві наголошує, що ніколи не відповідали й не відповідають за будівництво укриттів на об’єктах “Енергоатому”.

ВВС: У чому причина того, що після атак РФ на енергосистему у жовтні цього року в теплі, сонячні дні були тривалі вимкнення електрики? Якщо є посилена ППО, якщо побудовані укриття на понад 70 об’єктах “Укренерго”, чому все одно виник такий миттєвий та великий дефіцит?

Володимир Кудрицький: “Укренерго” – це транспортування. І це електроенергія, яку десь виробили електростанції і передали через трансформатори “Укренерго” в мережу обленерго. Якщо є, що передавати, то у вас плюс-мінус нормальна ситуація. А якщо на електростанціях зруйновані трансформатори, якщо ракетами пошкоджені машинні зали, то не виробляється достатньо електроенергії. “Укренерго” може захистити всі трансформатори, але буде дефіцит.

ВВС: Ви наголошуєте, що одне з можливих розв’язань проблеми – це розвиток розподіленої електрогенерації. Що саме це вирішує?

Володимир Кудрицький: В Україні є 15-20 великих електростанцій: атомних, гідро- та теплостанцій. Електростанції та теплоелектроцентралі виробляють понад 80 відсотків електроенергії в Україні. Їх нищать систематично. Крім атомних, які безпосередньо не атакують. Нову вугільну електростанцію ніхто будувати в Україні не буде. По-перше, велику електростанцію немає сенсу будувати – росіяни її будуть нищити ракетами. По-друге, вугілля – ці технології минулого століття, їх ніхто застосовувати не буде.

Цю традиційну генерацію Росія нищить, її потім відновлюють і поступово у нас її спроможність зменшується. Зменшується, тому що щось можна відновити, а щось ні. На відновлення певних потужностей потрібні рік чи два. Крім того, потужність зменшується через окупацію певних територій.

Ми втрачаємо традиційну генерацію. Значить нам треба будувати нову. І вона має бути не великою, де сконцентровані тисячі мегаватів в одній точці. Туди дві ракети прилітають – і їх немає. Треба будувати розподілену генерацію. Тобто, не одну велику електростанцію на тисячу мегават, а 200 електростанцій по 5 мегаватів.

Про затримання, підозру та СІЗО

ВВС: Коли вам вручили підозру в Трускавці, де ви відпочивали разом з родиною, чи ви зрозуміли, що саме вам інкримінують?

Володимир Кудрицький: В Трускавці мене тільки затримали, але підозри там ще не вручили. Сталося це у фоє готелю, де я був разом з дружиною і дітьми. Після затримання провели обшук в номері, наскільки розумію, без ухвали суду.

Зробили це все на основі статті КПК, яка діє у період воєнного стану. Вона дозволяє правоохоронним органам затримувати без ухвали суду на 72 години громадян. Для цього має існувати обґрунтована причина. Правоохоронці часто зловживають цією нормою. Вони використовують її також у справах, коли є політична команда когось затримати, щоб це можна було зробити без зайвих процедур і затримок.

Потім мене повезли в Київ. І вже пізно ввечері там мені вручили цю підозру. Але дружина ще до мого від’їзду в Київ встигла показати: в ТГ-каналах дуже сумнівної якості розноситься новина, що Кудрицький з Гринкевичем отримали підозри в шахрайстві. ДБР опублікувало на своїй сторінці цю інформацію. Її одразу, як по команді, рознесли ці специфічні ТГ-канали, які співпрацюють або напряму керуються ОП та транслюють вигідні ОП меседжі: “Вертикаль”, “Картковий Офіс”, “Труха”, “Інсайдер”. (Офіційних доказів, що б підтвердили їхній зв’язок з представниками ОП, немає. Ці анонімні ресурси часто використовуються для інформаційних атак на конкретних людей, зокрема критиків влади. – Ред.).

Цій справі сім років. Був відкритий тендер на Prozorro, на основі якого підписали два контракти. Його виграла компанія “Візин Річ”. На той час прізвище Ігоря Гринкевича, якому вона належала, не було відомим широкому загалу. Після підписання контрактів компанія отримала аванси для того, щоб побудувати огорожі навколо деяких підстанцій. Контракт не виконали, і аванси були повернуті в “Укренерго” зі штрафними санкціями. Повернення авансів відбулося через механізм банківської гарантії. Тобто банк поручився за підрядника. І, відповідно, “Укренерго” стягнуло з банку ці гроші.

Підпис до фото,Володимир Кудрицький наголошує, що не знайомий із Гринкевичем

ВВС: У вас була можливість ознайомитися з матеріалами справи?

Володимир Кудрицький: Я переглядав матеріали, з якими ДБР пішло в суд, щоб мене арештовувати на два місяці в СІЗО. Там немає жодного факту чи документу, що ми були знайомі з Ігорем Гринкевичем. Тобто для того, щоб розповідати суспільству про умисел, про якусь змову, треба мати докази. Я мав би заздалегідь знати, що ця компанія не виконає свої зобов’язання. Всього цього немає. Є просто факт, що я, як заступник керівника “Укренерго” на той момент, підписав два договори за результатами тендеру на Prozorro. На цьому моя роль в цій історії завершена.

А компанія “Укренерго” всі свої сплачені аванси відшкодувала ще й зі штрафними санкціями. Те, про що розповідає слідство, не підкріплене жодними документами чи доказами.

За версією слідства постраждав банк. Тобто ДБР переживає, що приватний банк “Конкорд”, який видав цю гарантію компанії “Візин Річ” за договором і взяв за це гроші, постраждав. За такою логікою, будь-яке відшкодування від страхової компанії можна трактувати як збитки цій компанії.

ВВС: Чи ви коли-небудь або до 2018 року чи після зустрічалися з Ігорем Гринкевичем, чи у вас була нагода з ним познайомитись?

Володимир Кудрицький: Ні, не було. Я це прізвище вперше почув у зв’язку зі скандалами в тендерах міноборони в 2023 році. Я навіть не знав, що за компанією “Візин Річ” стоїть цей Гринкевич. “Візин Річ” часто брала участь в державних тендерах і не тільки в “Укренерго”.

В “Укренерго” це були не єдині її контракти. Якісь із них вона виконала, якісь ні. Вона не привертала на той момент особливої уваги. Це був звичайний підрядник. Їх в “Укренерго” десятки, якщо не сотні. А в державному секторі таких підрядників тисячі.

***

Сам Ігор Гринкевич перебуває з грудня 2023 року в СІЗО. Він отримав підозру в розкраданні державних коштів під час поставок неякісного одягу для армії на понад мільярд гривень, а також підозру в спробі дати хабар слідчому ДБР. У січні 2025-го правоохоронці завершили досудове розслідування і передали його справу до суду.

ВВС: Якими були умови утримання в СІЗО?

Володимир Кудрицький: Умови отримання були без будь-яких поблажок. Першу ніч я провів в ізоляторі тимчасового тримання. Це не СІЗО. Коли тебе арештовують без ухвали суду, то можуть три дні тримати в такому ізоляторі. У моєму випадку на наступний день засідав Печерський суд. І другу ніч я вже провів в Лук’янівському СІЗО, або в Київському СІЗО. Побутові умови, звичайно, погані. Я очолив “Укренерго” за два тижні перед ковідом. У моєму житті було багато стресових ситуацій. Тому я більш-менш адаптувався.

В камері спочатку було чоловіків 15, потім – 20. Під кінець місць було менше, ніж людей. Були вже засуджені, які чекали етапу, були люди, яким просто запобіжний захід обрали. Були дуже досвідчені представники кримінального світу.

Були люди, які перший раз попали за ґрати. І десь третина – це були хлопці в СЗЧ. За цей час я бачив декількох людей, які самі себе називали “політичними”. Їх так називала також адміністрація та конвоїри. Не обов’язково це якісь “янголи”. Там можуть бути зовсім різні люди. Але мене найбільше вразило, що є такий термін в українських тюрмах – “політичні ув’язнені”.

Можу сказати, що правоохоронна система, суди й пенітенціарна система – це, напевно, те, що найбільше нас віддаляє від Євросоюзу. Енергетика, аграрка, IT, навіть система державного управління, свобода преси, певні політичні свободи – це в нас не настільки далеко від Європи. А от з верховенством права у нас величезна проблема. Як я відчув на своєму прикладі, воно в такому стані, який більше нагадує реалії Білорусі, ніж Євросоюзу. У всіх інших сферах ми європейська країна.

ВВС: Чи зв’язувалися з вами міжнародні партнери після вашого затримання, суду, відправлення вас до СІЗО? І якщо так, то що говорили?

Володимир Кудрицький: Що вони такого трешу не бачили, що вони в шоці та не розуміють, навіщо влада це робить. Я ні від кого не почув сумнівів, що ця справа є політичною та замовною. Вони це прямим текстом говорять.

Дуже схожа реакція у них була на більш масштабний треш – спробу позбавити незалежності САП і НАБУ 22 липня 2025 року. Для них це нездорові прояви, особливо напередодні випуску звіту Єврокомісії про статус євроінтеграції України, де кластер “Основи” є ключовим. Він стосується верховенства права, судочинства.

У звіті є певні зауваження, від яких влада намагається відвернути увагу. Вони стосуються якраз верховенства права, діяльності правоохоронних органів, судів. І, грубо кажучи, вони мають на увазі таке: “Ви, хлопці, зав’язуйте з тим, що у вас хтось може подзвонити в правоохоронний орган і виписати підозру”. В жодній країні Європи уявити собі таке неможливо. Такі практики більше нагадують Туркменістан, Білорусь, Росію.

У нас є НАБУ, САП і БЕБ, які “команди” не приймають. А є інші правоохоронні органи, які, на жаль, їх виконують.