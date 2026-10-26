Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) ухвалив рішення про проведення дорослого чемпіонату світу з важкої атлетики 2030 року в Москві. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту довіряє проведення турніру такого рівня на території Росії, передає Суспільне.

Виконавчий комітет IWF визначив господарів чотирьох чемпіонатів світу, які відбудуться у 2028–2030 роках. Окрім Москви, право організувати змагання отримали Приштина (Косово), Каракас (Венесуела) та Ахмедабад (Індія).

У 2028 році в Приштині відбудеться чемпіонат світу серед молоді, а Каракас прийме юніорську першість. Чемпіонат світу серед дорослих у 2029 році проведуть в Ахмедабаді, а наступного року цей турнір відбудеться в Москві. Точні дати та місце проведення змагань у російській столиці IWF поки що не оголосила.

Чемпіонат світу 2030 року стане кваліфікаційним турніром до Олімпійських ігор 2032 року.

«Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах стануть великим успіхом», — заявив генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес.

В олімпійському спорті змагання рівня чемпіонату світу вперше призначають в РФ від початку повномасштабного вторгнення до України. У липні Міжнародний олімпійський комітет в оновлених рекомендаціях залишив питання організації турнірів у Росії на розсуд відповідних міжнародних федерацій.

Призначення чемпіонату світу-2030 у Москві відбулося після того, як IWF змінила позицію щодо участі спортсменів із Росії та Білорусі у власних турнірах. У червні 2026 року федерація дозволила представникам цих країн виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою.