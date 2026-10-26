Джерела з трьох країн підтверджують, що адміністрація Трампа просувала кандидатуру Віктора Орбана на посаду Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. США заохочували колишнього прем’єр-міністра Угорщини взяти участь у перегонах — ба більше, саме вони й подали йому цю ідею. Наразі план очікує на остаточне рішення.

Орбан висловив зацікавленість, але остаточного рішення про те, чи буде він балотуватися, ще не прийняв, повідомляє The Wall Street Journal.

Представник Держдепартаменту при Трампі визнає, що на перший погляд ця ідея звучить шалено. Проте за підсумками попередніх переговорів Китай та Росія її підтримали. І чиновник вважає, що Віктор Орбан може заручитись суттєвою підтримкою в Раді Безпеки ООН, отримавши до 10 голосів.

«Як нам повідомили офіційні особи зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай хочуть одного й того ж у Раді Безпеки ООН, вони зазвичай цього домагаються», — сказано у матеріалі.

Ключове питання полягає в тому, як відреагують Великобританія та Франція, які є постійними членами Ради Безпеки та мають право вето.

У доповіді передбачалося, що обидві країни можуть утриматися від блокування кандидата, який підтримується більшістю членів ради та трьома іншими постійними членами. Однак ні Лондон, ні Париж не були згадані як такі, що посіли офіційну позицію з цього питання.

Згідно з доповіддю, ім’я Орбана неодноразово спливало під час обговорень серед американських чиновників щодо кращого кандидата на посаду наступного генерального секретаря ООН.

Як повідомляється, американські чиновники заявили, що шукають «когось на кшталт Орбана», і їхні китайські та російські колеги погодились із цим. Згодом Вашингтон почав розглядати питання, чи слід звернутися до Орбану безпосередньо. Той зрештою висловив зацікавленість, але не хотів би оголошувати про свою кандидатуру, будучи невпевненим у перемозі. Від коментарів колишній прем’єр-міністр Угорщини відмовився.

Представник Держдепу США назвав Орбана «кандидатом мрії для консерваторів MAGA», пославшись на його незгоду з масштабною імміграцією, ліберальними неурядовими організаціями та центрами влади в угорській судовій системі та ЗМІ.

Згідно з іншим джерелом, знайомим із цією ініціативою, очікується, що Дональд Трамп та Джей Ді Венс підтримають Орбана у боротьбі за посаду генерального секретаря ООН, якщо він вирішить балотуватися. Тим більше, що раніше вони підтримували його під час виборів.

Однак у доповіді також висловлюється стурбованість тим, що призначення Орбана може перетворити генерального секретаря ООН на захисника Путіна та інших авторитарних лідерів. Залишається незрозумілим, чи буде Орбан включений до списку кандидатів на голосування. WSJ зазначає, що на даний момент офіційного оголошення про кандидатуру Орбана чи публічного підтвердження того, що три держави його підтримають, не було.

Термін повноважень нинішнього Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша спливає 31 грудня.