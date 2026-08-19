Українська тенісистка Еліна Світоліна добровільно залишила турнір WTA 1000 в американському Цинциннаті. Причиною спортсменка назвала травму, якої вона зазнала на змаганнях у Торонто. В 1/16 фіналу американського турніру Світоліна мала зіграти із китаянкою Ван Сіу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт турніру в Instagram.

У заяві української тенісистки, опублікованій організаторами турніру, йдеться про необхідність якісного відновлення після травми, яку Світоліна отримала під час попереднього турніру у Торонто.

“На жаль, я потребую кращого відновлення, бо травма, якої я зазнала у Торонто, дала про себе знати в матчі другого кола. Я не змогла відновитися належним чином до свого наступного матчу. Я збиралася грати тут, маючи приємні спогади про виступи на цьому турнірі. І мала прекрасний матч позавчора. Дуже сумно залишати ці змагання на цьому етапі”, – сказала Світоліна.

Відзначимо, що під час матчу проти Терези Валентової у другому колі, Світоліна брала медичну паузу для консультацій із лікарем.