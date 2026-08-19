Шонайменше п’ять морських зерновозів було атаковано поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе, оскільки Москва намагається продовжувати експорт зерна на тлі посилення українських ударів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія та Україна посилили напади на комерційні судна та порти один одного в Чорному морі, що викликає занепокоєння щодо світових поставок зерна. На ці країни припадає понад чверть світового експорту пшениці, а напади відбуваються в розпал цьогорічного збору врожаю.

Ці напади є першим підтвердженням того, що зернові судна, що обслуговують постраждалі російські порти, потрапляють під обстріл. Москва намагається применшити масштаби збитків від ударів, оскільки все більше судновласників побоюються ризиків заходу в її порти.

Чотири судна були атаковані у вівторок вранці, повідомили джерела, які попросили не називати їх імен, оскільки інформація є конфіденційною. П’яте судно було атаковано в понеділок, додали джерела.

«Вікторія V», суховантаж під російським прапором, здатний перевозити 7000 тонн зерна, був атакований у Новоросійську, де він мав завантажити пшеницю.

«Феху», судно під прапором Маршаллових островів, було атаковано після виходу з того ж порту з вантажем пшениці. За словами джерел, судно змогло продовжити свій рейс.

«Еліна Б», що йде під мальтійським прапором, було атаковано після завантаження близько 56 000 тонн пшениці в Новоросійську і зараз прямує до Босфору.

«Несібе», суховантаж під прапором Сан-Марино, був атакований дронами в порту Туапсе, де він мав завантажити близько 20 000 тонн пшениці.

П’яте судно було атаковано в понеділок. «Анна С» під ліберійським прапором прямувала до Новоросійська для завантаження ячменю, коли удар дрона спричинив пожежу на борту, через що судно не змогло продовжити свій рейс, повідомляють джерела.

З 10 липня атаки дронів повністю зупинили поставки з російських портів Азовського моря, на які припадає чверть експорту зерна країни. Минулого тижня три термінали у глибоководному порту Новоросійськ оголосили про призупинення роботи після однієї з найважчих атак з початку війни.