Навколо Асоціації футболу Аргентини (AFA) спалахнув масштабний фінансовий скандал, пов’язаний із тріумфальним для команди Чемпіонатом світу 2026 року.

З’явилися дані про те, що значна частина призових грошей від ФІФА за перемогу у фіналі 2022 року проти Франції була виведена на рахунки підставних фірм, пише UA Футбол.

Понад 42 мільйони євро із загальної суми у 300 мільйонів євро призових було спрямовано до компаній-оболонок. Уся схема базувалася на таємному контракті, який керівництво AFA підписало всього за 9 днів до фінального матчу проти французів. Згідно з цією угодою, 30% усіх доходів асоціації від ЧС відходили компанії під назвою “TourProdEnter”.

Згодом Міжнародна федерація футболу (ФІФА), за наявною інформацією, переказала кошти напряму цій структурі. Водночас журналісти наголошують, що компанія “TourProdEnter” за документами не має жодного стосунку до футбольної діяльності чи спорту загалом. Наразі ця інформація загрожує обернутися серйозним міжнародним розслідуванням для футбольних функціонерів Аргентини.

Як повідомляло Інше ТВ, ЧС-2026: Франція вийшла у півфінал