Контрольний матч між футбольними збірними Данії та України був достроково припинений через знепритомнення капітана господарів Крістіана Еріксена. Про це повідомляє УНН.

На 67-й хвилині Еріксен схопився за грудну клітку, а потім звалився на газон. У підсумку гра була призупинена на тривалий час. На щастя, гравець прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його з поля забрала швидка.

Під час Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі в кінці першого тайму матчу стартового туру між збірними Данії та Фінляндії (0:1). У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя. Після цього він довго проходив реабілітацію і повернувся у професійний футбол, однак грає з кардіостимулятором.

Крістіан почувається добре і сам пішов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював так, як і мав. Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми швидко встановили з ним контакт. Зараз він пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб встановити причину інциденту. Крістіан почувається добре, він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд

– написав згодом у соцмережі лікар збірної Данії.