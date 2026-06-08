Агент «АТЕШ» із штабу групування військ «Дніпро» повідомляє:

дії СОУ щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси.

Підрозділи 337 полку залишають позиції — постачання повністю зупинено. Доставка боєприпасів, палива та продовольства припинилася.

Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії — з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються із збитком БПЛА СОУ, і втрати продовжують зростати.

Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу.

Командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону.

Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала.