У Чарльстоні (США) завершився грунтовий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA 500) Credit One Charleston Open із призовим фондом $2,3 млн. Українська тенісистка Юлія Стародубцева програла у фіналі американці Джессіці Пегулі, пише ЛБ.

За свої виступи Юлія заробила $218 225 та 325 очок. Для Юлії це був перший вирішальний поєдинок на рівні Туру.

Пегула, яка захистила минулорічний трофей Чарльстона, забрала чек на $354 345.

Крім Стародубцевої, Україну в Чарльстоні також представили Даяна Ястремська та Олександра Олійникова. Ястремська дісталася до другого раунду (поразка Белінді Бенчич). Призові Даяни склали $17 230. Олійникова завершила виступи у першому ж колі (поразка Поліні Кудерметовій) – Олександра заробила $13 830.