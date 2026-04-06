Деякі американські політики відреагували з тривогою та поставили під сумнів психічний стан президента США після образ і лайки в сторону Ірану, коли він закликав режим «відкрити цю чортову протоку [Ормузьку], божевільні покидьки», і погрожував продовжити атаки на енергетичну та транспортну інфраструктуру країни.

Президент США написав на своїй платформі Truth Social: «Вівторок буде Днем електростанції та Днем мосту, все в одному, в Ірані. Нічого цього не буде!!! Відкрийте цю чортову протоку, божевільні покидьки, або ви житимете в пеклі – ПРОСТО ДИВІТЬСЯ! Слава Аллаху. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП».

Трамп погрожував Тегерану кількома дедлайнами, намагаючись знову відкрити ключовий морський коридор, і зосередив своє розчарування на європейських союзниках та союзниках НАТО, які відкинули законність американо-ізраїльської війни проти Ірану та відмовилися втручатися в кризу в Ормузькій протоці, що спонукало Трампа погрожувати вивести США з НАТО, пише The Guardian.

Мехді Табатабаї, заступник з комунікацій в адміністрації президента Ірану, заявив у неділю, що Іран відкриє протоку лише після отримання компенсації за військові збитки, виплаченої через «новий правовий режим», що базується на транзитних зборах.

Він додав, що Трамп, погрожуючи атакувати цивільну інфраструктуру Ірану через закриття протоки, «вдався до непристойностей та нісенітниці з чистого відчаю та гніву».

Марджорі Тейлор Грін, колишня переконана союзниця, яка стала критиком Трампа, сказала, що кожен в адміністрації Трампа, хто називає себе християнином, повинен «просити прощення у Бога» та втрутитися в «божевілля» президента.

У довгому дописі на X колишня конгресвумен-республіканка написала: «Я знаю, що ви всі і він збожеволіли, і всі ви співучасники. Я не захищаю Іран, але давайте будемо чесними щодо всього цього».

Вона продовжила: «Протоку закрито, тому що США та Ізраїль розпочали неспровоковану війну проти Ірану, ґрунтуючись на тій самій ядерній брехні, яку вони розповідають десятиліттями, що будь-якої миті Іран розробить ядерну зброю.

«Ви знаєте, хто має ядерну зброю? Ізраїль. Вони більш ніж здатні захистити себе без необхідності для США вести їхні війни, вбивати невинних людей і дітей і платити за це. Погрози Трампа бомбити електростанції та мости шкодять іранському народу, тим самим людям, яких, як стверджував Трамп, він звільняє».

Після років лояльності Грін минулого року порвала з Трампом, розкритикувавши його удари по Ірану минулого червня, назвавши їх відступом від його передвиборчої обіцянки поставити «Америку на перше місце» та уникнути дорогих іноземних війн.

«Це НЕ те, що ми обіцяли американському народу, коли вони переважною більшістю голосували у 2024 році, я знаю, я була там більше, ніж більшість», – написала Грін у неділю. «Це не робить Америку знову великою, це зло».

Тим часом лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що тирада Трампа нагадує тираду «несамовитого божевільного». Він написав на X: «З Великоднем, Америко. Коли ви йдете до церкви та святкуєте з друзями та родиною, президент Сполучених Штатів тирадить у соціальних мережах, як несамовитий божевільний.

«Він погрожує можливими воєнними злочинами та відштовхує союзників. Це той, ким він є, але це не те, ким є ми. Наша країна заслуговує на набагато краще».

Берні Сандерс, незалежний сенатор США, назвав Трампа «небезпечним та психічно неврівноваженим». Він сказав на X: «Через місяць після початку війни в Ірані, ось заява президента Сполучених Штатів у Великодню неділю. Це маячня небезпечної та психічно неврівноваженої особи. Конгрес має діяти ЗАРАЗ. Покласти край цій війні».

Сенатор Кріс Мерфі також назвав його абсолютно божевільним. Він написав на X: «Якби я був у кабінеті Трампа, я б провів Великдень, телефонуючи конституційним юристам щодо 25-ї поправки. Це абсолютно, абсолютно божевільно. Він уже вбив тисячі. Він збирається вбити ще тисячі».

Застосування 25-ї поправки оголосить президента непридатним до посади, що дозволить віце-президенту стати президентом, хоча, здається, шанси на це невеликі.

Ро Ханна, представник Демократичної партії, також заявив, що хоча Трамп «лається та погрожує воєнними злочинами», він «підводить» американських військових в Ірані, які залишаються під вогнем, хоча президент стверджує, що знищив військовий потенціал Ірану. Він сказав в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC: «Нам потрібно негайно припинити цю війну. Нам потрібне негайне припинення вогню. Іран, Ізраїль та Сполучені Штати повинні припинити бомбардування та досягти врегулювання шляхом переговорів».

Тім Кейн, сенатор-демократ, який входить до складу комітету збройних сил, закликав Трампа знизити градус слів. Також виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC, Кейн сказав, що мова Трампа була «бентежною та дитячою» та підвищила ризик для американських військовослужбовців.

Дійсно, погрози Трампа з’явилися після інтенсивної 48-годинної операції з порятунку двох американських пілотів в Ірані. У попередньому недільному дописі Трамп заявив, що другий врятований пілот був «важко поранений» (за офіційними даними, він вивихнув щиколотку, – ІншеТВ) і є «дуже шанованим полковником».

«Порятунок був справжнім Пасхальним дивом», – додав Трамп у текстовому повідомленні для Meet the Press у неділю, перш ніж вирушити до свого гольф-клубу у Вашингтоні. «Такого порятунку ще ніколи не було на такій жорстокій ворожій території».

Але, незважаючи на заяви Трампа про те, що порятунок був тріумфом для США, дводенна драма є яскравим нагадуванням про те, що через п’ять тижнів цієї війни Іран не переможений і все ще може дати відсіч і завдати США шкоди.

Джейк Очінклосс, представник Демократичної партії та ветеран Корпусу морської піхоти США, заявив Fox News Sunday: «Іран визнає, що насправді їхній контроль над протокою є для них навіть більш стратегічно важливим, ніж розробка ядерної зброї».

«Стратегічно ця війна зазнала невдачі», – додав він.

Погроза Трампа у Великодню неділю сталася після удару американських військових по найбільшому мосту в Ірані минулого четверга, в результаті якого загинуло щонайменше вісім людей та було поранено 95. Міст B1 між Тегераном та Караджем, схоже, був уражений двічі, і Трамп поділився відео наслідків.

Війна забрала життя понад 3500 людей у ​​всьому регіоні, включаючи понад 1200 людей у ​​Лівані, які загинули під час бомбардувань та часткової окупації Ізраїлем, а також призвела до переміщення понад 4 мільйонів людей по всьому Ірану та Лівану.