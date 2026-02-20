Українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотуватиме церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України, текст якої Інше ТВ наводить повнністю:

ЗАЯВА НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх!

Звертаємо увагу – що ні росія, ні білорусь не пройшли кваліфікаційного процесу, щоб здобути ліцензії на участь у Паралімпіаді в Мілано-Кортіна!

Причому це відбулось відповідно до того статусу російського і білоруського паралімпійських комітетів, який вони отримали як країни, які здійснюють жахливу військову агресію на території України!

Навіть після ганебного рішення Генеральної Асамблеї МПК 2025 року щодо відновлення їхнього повноправного членства у міжнародному паралімпійському русі – росія і білорусь не мали права брати участь в зимовій Паралімпіаді в Мілано-Кортіна, як такі, що не мають жодної легальної ліцензії для своїх спортивних суб’єктів.

У 2022 році, з тих пір, як росія напала на мирну, незалежну демократичну державу Україну і почала окуповувати українську територію, РОСІЯ ЗДОБУЛА ЇЇ ГОЛОВНИЙ СТАТУС СЬОГОДНІ – КРАЇНИ-ВБИВЦІ, АГРЕСОРА, ТЕРОРИСТА, А БІЛОРУСЬ – ЧІТКО ВИЗНАЧИЛАСЬ ЯК КРАЇНА-САТЕЛІТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ!

Сьогодні всі лідери Європи, керівники держав і урядів, громадськість публічно попереджають про загрози росії для європейських країн і, відповідно- застосовують санкції і заходи щодо можливої військової агресії з боку росії, про яку відверто заявляють депутати російської державної думи та представники вищого політичного керівництва росії.

Російські урядовці на спортивних форумах країни відкрито заявляють, що спорт для росії є інструментом державної політики.

І саме в цей час, коли вся Європа намагається захиститись від можливого військового нападу росії, Міжнародний паралімпійський комітет приймає рішення про надання додаткових слотів для участі суб’єктів російського паралімпійського спорту в зимовій Паралімпіаді в Мілано-Кортіна.

Багато країн світу звертались за отриманням додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту в своїх країнах, але всупереч регламенту розподілу цих слотів МПК прийняв рішення надати найбільшу кількість слотів саме росії.

Національний паралімпійський комітет України констатує цей факт як продовження системної політики лояльності з боку МПК по відношенню до країни, яка сьогодні стала військовою загрозою практично для всіх країн Європи.

Необхідно усвідомити, що росія, яка сьогодні окуповує українські території, масово вбиває цивільних людей – жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю, і відразу підіймає свій прапор, залитий кров’ю мирного населення України, на захоплених нею територіях.

Саме такий прапор країни-вбивці керівництво МПК дає можливість підняти на території Зимової Паралімпіади Мілано-Кортіна, надавши максимальну кількість слотів для участі представникам росії!

Національний паралімпійський комітет України звертає увагу, що це рішення має саме політичний характер, бо повністю суперечить принципам розподілу слотів на участь в Паралімпіаді, і надає росії можливість демонструвати свої політичні атрибути на Паралімпіаді-2026: такі як прапор та гімн.

Ми констатуємо, що всі рішення останніх двох років з боку МПК попри заяви щодо дистанціювання від політики, насправді є слідуванням політичному диктату країни-вбивці, країни-терориста, країни-агресора!

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026!

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу!

Ми вдячні всім країнам Європи і світу за солідарність у боротьбі проти військової агресії росії і її загроз європейським країнам!

Ми вдячні потужній реакції Євросоюзу на рішення МПК щодо допуску політичних атрибутів росії і її сателіта білорусі на територію Зимової Паралімпіади-2026, яке суперечить гуманним, демократичним принципам міжнародного паралімпійського руху і його цивілізаційним цінностям.

Звертаємо увагу, що на Паралімпіаді-2026 ми відмічаємо дуже значимий ювілей – 50 років з дня проведення перших Зимових Паралімпійських ігор!

І ми сьогодні закликаємо лідерів МПК згадати про високі ідеали міжнародного паралімпійського руху, які заклав в цей рух доктор Гуттманн за наслідками Другої світової війни, і зупинити політичний вплив країни, яка штовхає світ до третьої світової війни!

МИ ЗАКЛИКАЄМО ВСІХ ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ ОБ’ЄДНАТИСЬ У БОРОТЬБІ ЗА ІДЕАЛИ, ЯКІ ЗАКЛАДЕНІ У КОНСТИТУЦІЇ МПК, ЗА ГОЛОВНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ – ЖИТИ В МИРІ!

