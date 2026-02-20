Схоже, в українській політиці склався новий дует. Нагадаємо, що після завершення переговорів в Женеві Мединський повернувся в готель і довго розмовляв з Умєровим і Арахамією. І ось знову вони проводять зустріч вдвох, тепер уже з міністром оборони Італії та італійськими силовиками.

-Сьогодні разом із Давидом Арахамією мали зустріч з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо та представниками італійських безпекових структур, – повідомив Рустем Умєров.

-Обговорили оборонну, енергетичну та економічну підтримку України, а також синхронізували позиції щодо подальших кроків співпраці.

Окремо відбулися зустрічі з керівництвом найбільших оборонних компаній. Говорили про зміцнення українського ОПК, зокрема розвиток спроможностей ППО для захисту наших міст.

Дякуємо Італії за системну підтримку України,- йдеться у повідомленні.