Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував лідеру опозиції Гаді Айзенкоту створити уряд національної єдності з ротацією глави уряду. Айзенкот має очолити кабінет у першій половині терміну, а потім поступиться посадою Нетаньягу, пише Кореспондент.

Нетаньягу пояснив ініціативу загрозами для Ізраїлю та необхідністю сформувати стабільну коаліцію. Водночас він зазначив, що його партія Лікуд набрала на 250 тисяч голосів більше, ніж політична сила Айзенкота, однак зараз це питання не є пріоритетним.

Айзенкот погодився обговорити пропозицію та запропонував розпочати переговори протягом доби. Політики вже домовилися зустрітися в неділю о 10:00.

Ініціативу Нетаньягу може чекати опір з боку опозиції. Більшість її лідерів, за винятком Нафталі Беннета, виступають проти участі в уряді разом із чинним прем’єром.

Одним із головних спірних питань є створення державної комісії для розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Нетаньягу протягом останніх трьох років виступав проти такого розслідування.

Після виборів 27 жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд. На виконання цього завдання залишається трохи більше тижня.

Айзенкот уже уклав домовленості з Авігдором Ліберманом із партії Наш дім Ізраїль та Яїром Голаном із партії Демократи.

Ліберман намагається залучити до коаліції ультраортодоксальну партію, щоб забезпечити більшість без Лікуду. Голан натомість підтримує уряд меншості за участю 19 арабських депутатів.

Ліберман назвав пропозицію Нетаньягу політичною хитрістю, спрямованою на проведення нових виборів. Беннет привітав ініціативу, але зажадав доказів серйозності намірів прем’єра. Яїр Лапід назвав її черговим обманом.