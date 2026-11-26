Кім Чен Ин призупинив допомогу РФ. У ГУР пояснили, чому в Пхеньяні образилися на Москву.

-7 вересня 2026 року московити та північні корейці провели церемонію відкриття автомобільного мосту через річку Туманну (Туманган) на кордоні двох тоталітарних держав. Міст має стати важливим логістичним вузлом для прискорення зростання об’ємів двосторонніх перевезень між державою-агресором росією та КНДР.

У межах всеосяжного стратегічного партнерства москва зацікавлена в продовженні поставок північнокорейських озброєнь та їхніх компонентів, а у Пхеньяні розраховують отримати від росії обладнання, сировину, технології та фінанси, а також — здобути досвід ведення сучасної війни.

Тим часом у жовтні між росією та КНДР виникла напруга, яку спричинив заступник міністра закордонних справ держави-агресора андрєй руденко. Він заявив, що у майбутньому кремль сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном, що викликало обурливу реакцію у Північній Кореї.

Наприкінці місяця керівниця міністерства закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі наголосила, що такі заяви не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома державами, а також зажадала роз’яснень щодо російської політики щодо Південної Кореї.

Ба більше — Чхве Сон Хі заявила про тимчасове призупинення військової підтримки рф. За наявною інформацією, відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Зокрема, обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також призупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів.

Крім того, Пхеньян наразі стримує реалізацію російського запиту щодо збільшення північнокорейського військового угруповання на території рф із 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

Водночас розгорнуті підрозділи 11-го корпусу ССО армії КНДР продовжують службу на території курської області у другому ешелоні угруповання військ (сил) “курськ”.

Також із середини літа на території воронезької області розгорнуто зведений ракетний підрозділ армії КНДР, який росіяни залучають до завдавання ударів по території України. Він діє у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії московського військового округу.

Отже, подальше розширення військової співпраці між москвою та Пхеньяном наразі перебуває на етапі стримування.

Перешкодами у військовій взаємодії контингенту КНДР та армії держави-агресора росії залишаються низький рівень оперативної сумісності військ, мовний бар’єр і нестача перекладачів, а також відсутність належної логістичної підтримки з боку КНДР.

Не сприяє поглибленню співпраці й ставлення російського військового керівництва до північнокорейських військових. За наявною інформацією, представники вищого командування рф відверто зневажливо ставляться до військових армії КНДР, вважаючи їх політично нав’язаним тягарем.

Вагомим чинником гальмування військової співпраці між Пхеньяном та москвою стали значні втрати північнокорейського контингенту в боях із Силами оборони України на курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 — безповоротні втрати, решта — поранені.