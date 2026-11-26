Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про нарощування виробництва ядерних матеріалів і закликав розширити застосування тактичної ядерної зброї країни, пише Кореспондент.

Кім відвідав підприємства з виробництва ядерних матеріалів, об’єкти ядерної енергетики та науково-дослідний інститут ядерної зброї. Їхні назви та розташування не розголошуються.

Там він закликав розширити застосування тактичної ядерної зброї для виконання різних військових завдань.

Також Кім заявив, що ядерний потенціал країни вже став реальністю, а її статус ядерної держави є незворотним і закріплений у Конституції.

Водночас лідер КНДР звинуватив Вашингтон у розширенні ядерної співпраці з азійськими союзниками та заявив, що це змушує Пхеньян нарощувати власний арсенал.

Сусідню Південну Корею він назвав “найнебезпечнішою ворожою державою”.

Пхеньян на з’їзді Трудової партії Кореї в лютому 2026 року підтвердив намір зберігати статус ядерної держави та посилювати ядерне стримування в межах п’ятирічного плану військової модернізації.