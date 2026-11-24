Син Кадирова отримав сербський паспорт, відкривши безвізовий в’їзд до ЄС. Про це повідомляє російське опозиційне видання Астра з посиланням на ФБК.

Син глави Чечні Рамзана Кадирова Алі отримав громадянство Сербії під вигаданою особистістю із прізвищем Мусаєв.

Уряд Сербії 10 липня 2025 року ухвалив рішення видати громадянство країни Алі Рамзановичу Мусаєву 14.12.2006 р.н. Про це йдеться в номері офіційного державного вісника Сербії (аналог «Російської Газети»). ФБК стверджує, що під цим ім’ям ховається Алі Рамзанович Кадиров – син голови Чечні Рамзана Кадирова.

Під своїм вигаданим прізвищем «Мусаєв» Алі Кадиров регулярно літає за кордон на приватних літаках, найчастіше в Дубай. Крім того, під фейковими іменами за кордон літають й інші члени родини Кадирових, у тому числі сам Рамзан та син Ахмат Кадиров (Мусаєв Ахмат Рамзанович), а також Адам Кадиров (Мусаєв Мохьмад Рамзанович). Видання «Агентство» писало, що дочки глави Чечні Табарік, Каріна та Хеді перетинали кордон за документами із прізвищем Мусаєва. У паспортах було зазначено по батькові Рамзанівна та справжні дати народження. Дружина Кадирова Медні Мусаївна використовує ім’я Мусаєва Медні Мусаївна.

При цьому родина Кадирова літає за кордон на сімейному бізнес-джеті за 4 мільярди рублів. Найчастіше вони вирушають на курорти: Дубай, Мальдіви, Анталія. Ще одним бортом користується сам Алі Кадиров (Bombardier Global 6000 за 2,5 мільярда рублів). При цьому російську реєстрацію борт отримав у серпні 2025 року — до цього він мав європейську реєстрацію.

«Син Кадирова отримав паспорт, з яким можна без віз їздити майже по всій Європі. За тими країнами, чиї консульства душу витрусять із звичайного російського туриста, перш ніж дати йому одноразову візу на п’ять днів», — пише ФБК.

Також розслідувачі вказали, що окрім Алі Кадирова, сербські паспорти отримали родички олігарха з Чечні Муси Бажаєва Мадіна та Роза Бажаєви, а також:

— сестра, дочка, чоловік доньки та їхні діти екс-губернатора Амурської області та директора концерну «Радіоелектронні технології», що входить до структури «Ростеху», Миколи Колесова

— Член «Єдиної Росії» та довірена особа Путіна Федір Омеляненко

— Член «Єдиної Росії» та чинний депутат махачкалінської думи Муслім Амірасланов

— Сім’я заступника голови тюменської обласної думи від «Єдиної Росії» Наталії Шевчик: її чоловік та син-держпідрядник

-Помічник депутата Держдуми Олександра Бабакова, Євген Зобнін

-Перша віце-президент Газпромбанку Олена Бурмістрова

— президент Федерації боксу Південного федерального округу Абдулмуталім Абакаров, відомий як авторитетний підприємець на прізвисько «Адук» та інші.

«Сербія після початку війни стала домівкою для десятків тисяч антивоєнних росіян. Вони заводять там сім’ї, відкривають бізнеси, живуть законослухняно та з повагою до гостинної Сербії. І дуже не хочеться, щоб нашу країну ганьбили пару сотень шахраїв, які за каламутною схемою отримали паспорти Сербії і тепер катаються по всьому світу, забувши про санкції і свою роботу на путинський режим», — пише ФБК.

Сербський паспорт займає приблизно 32 місце в міжнародному рейтингу сили паспортів. Він відкриває безвізовий в’їзд до близько 135–139 країн. У тому числі дає безвізовий в’їзд до країн Шенгенської зони (до 90 днів протягом 180-денного періоду), а також до Китаю, Японії, Сінгапуру та ОАЕ. Російський паспорт знаходиться приблизно на 46 місці та відкриває 113 напрямків.