Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що готовність Дональда Трампа розглянути гарантії безпеки для України за аналогією з 5-ю статтею НАТО є ключовим елементом для досягнення тривалого миру, пише ЛБ.

«Готовність президента Трампа розглянути гарантії безпеки для України, подібні до передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору, є ключовим чинником досягнення тривалого миру. Готовність Росії обговорювати такі гарантії — це значний крок уперед і потенційна ознака того, що вона справді налаштована на мир», – ідеться в дописі зятя Трампа.

Кушнер погодився з президентом Володимиром Зеленським, що ці гарантії мають бути конкретними, надійними та чітко прописаними, і зазначив, що вже працює над цим разом зі спеціальним посланцем з питань мирних місій.

Спецпредставник наголосив, що такі зобов’язання стануть одними з найважливіших в історії США, тому потребують ретельного опрацювання та схвалення Дональдом Трампом і Конгресом відповідно до конституційних процедур. Трамп піде на цей крок лише за умови, що документ відповідатиме національним інтересам Америки, а ширші домовленості зроблять застосування цих гарантій малоймовірним, запевнив Кушнер.

Він додав, що питання безпеки України неможливо вирішити окремо від нової післявоєнної архітектури безпеки в Європі.

«… Гарантії безпеки для України не можна узгоджувати окремо від післявоєнної архітектури безпеки Європи. Ці два питання необхідно розглядати разом. Європейські безпекові інституції та угоди становлять важливу основу. Наша мета — зміцнити їх, визначити, чому наявні механізми не змогли запобігти цій війні, та розробити ефективніші домовленості для зниження ризику майбутніх конфліктів. Це передбачає створення постійних каналів для консультацій, кризової комунікації, запобігання військовим інцидентам, підвищення прозорості та запровадження взаємних заходів зі зниження напруженості», – написав Кушнер.

Він додав, що найближчими тижнями американська сторона планує провести закриті переговори і багатосторонні обговорення з Україною, європейськими партнерами та Росією, щоб узгодити спільне бачення цієї системи. Кушнер додав, що поки нічого не погоджено остаточно, але нагадав слова Трампа під час розмови з лідерами «Коаліції охочих»: сотні мільярдів доларів, які зараз витрачають на війну, можна спрямувати в економіку, створення робочих місць, зниження цін на енергоносії та розвиток інфраструктури.