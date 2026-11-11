Американські переговорники особисто вирушать до Москви у четвер, щоб попросити президента Росії Володимира Путіна дати своє «благословення» і дозволити європейським представникам приєднатися до майбутніх мирних переговорів щодо України, пише Politico.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, який був посередником на переговорах в Абу-Дабі, повідомив журналістам, що він та посланець Білого дому Стів Віткофф вирушать до Москви для зустрічі з російським лідером.

Вони прагнуть отримати схвалення Путіна на те, щоб Європа отримала місце за столом переговорів, і підписати угоду про найбільший обмін полоненими з початку війни. Кушнер сказав, що участь Європи має вирішальне значення для обговорення перегляду майбутньої архітектури безпеки Європи — давньої вимоги Росії та ініціативи, яка стурбувала деяких європейських чиновників.

«Нам потрібно, щоб європейці були за столом переговорів», — сказав Кушнер виданню POLITICO. «Ми кілька разів безпосередньо повідомляли президенту Путіну та його команді, що єдиний спосіб досягти цього — це мати їх поруч, і я думаю, що вони сприймають це.

Я сподіваюся, що завтра в Москві ми зі Стівом досягнемо успіху, і президент Путін дасть на це благословення. Я думаю, що якщо він погодиться на це, ми зможемо досягти набагато більшого прогресу з важливих питань».

Переговори в Абу-Дабі були першими між Росією, Україною та США з лютого. Україна та її союзники в Європі применшили очікування прориву на переговорах, і не було оголошено про жодний прогрес у критичних питаннях, таких як припинення вогню, що стосується енергетичної інфраструктури, судноплавства в Чорному морі чи території.

Але той факт, що сторони знову зустрілися після дев’яти місяців без будь-яких обговорень, був сприйнятий у європейських столицях як важливий крок.

В рамках кроку, спрямованого на зміцнення довіри між воюючими країнами, Кушнер оголосив, що Росія та Україна домовилися про те, що, ймовірно, буде «найбільшим» обміном полоненими з початку війни. Цифри будуть підтверджені в четвер, додав він. Російське державне інформаційне агентство ТАСС підтвердило, що було досягнуто угоди про «масштабний» обмін полоненими.

Кушнер сказав, що загалом дводенні переговори були «суттєвими» та «досить складними», але «гарним першим кроком» до того, щоб дві сторони знову почали розмовляти після дев’ятимісячної перерви.

Він сказав, що коли американські чиновники зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським в Осло три тижні тому, ще не було чітко висловлено думку, що Москва та Київ зможуть відновити переговори.

«Це був довгий шлях, щоб повернути всіх за стіл переговорів», – сказав Кушнер. «Але я думаю, що це була дуже хороша перша зустріч. Це була складна зустріч, але продуктивна». Він сказав, що всі відповідні питання були обговорені між двома сторонами, і що питання території «буде найскладнішим» для вирішення.

Кушнер і Віткофф прагнутимуть переконати Путіна розблокувати прогрес з деяких питань, коли зустрінуться з ним у четвер, і, за словами чиновників, які брали участь у переговорах, домовитися про дату наступного раунду переговорів. Потім вони вирушать на зустріч із Зеленським і, можливо, європейськими лідерами до Дубліна пізніше.

Україна хоче угоди про припинення вогню до Нового року, оскільки побоюється, що Росія готує чергову зиму бомбардувань та атакує енергетичні мережі, щоб заморозити країну до покори.

Одне з критичних питань, особливо для Європи, полягає в тому, наскільки переговори про зміну континентальної системи безпеки, що підтримується НАТО, будуть пов’язані з конкретними переговорами щодо миру в Україні.

Європейці давно виступають за те, щоб Україна отримала найсильніші можливі гарантії безпеки, щоб запобігти повторному нападу Росії після закінчення цієї війни. Американські чиновники хочуть вивчити цю ідею про укладення з Україною угоди про колективну оборону, подібної до натівської, в якій сам альянс може навіть виступати гарантом.

Але Росія наполягає на розширенні переговорів, щоб включити перегляд усієї архітектури безпеки для Європи — про що домовилися американські посередники.

Європейські чиновники кажуть, що послідовність цих переговорів буде критично важливою. Європейська сторона заявила про свою готовність дослідити можливість перегляду ширшої системи безпеки континенту, щоб розвіяти занепокоєння Росії — паралельно з мирним процесом в Україні. Але вони не хочуть підписуватися під жодними ширшими реформами, доки не буде досягнуто миру.

Кушнер сказав, що метою є обговорення всіх питань, а потім «знайти шлях до їхнього одночасного врегулювання».

«Це дуже важливо», – сказав він. «Але впровадження післявоєнної безпеки не відбудеться, доки не буде досягнуто угоди щодо території та всіх інших двосторонніх питань».

Бажання США, щоб Європа приєдналася до переговорів, знову зосереджує увагу на Європейському Союзі та інших країнах, таких як Велика Британія, щоб вони вирішили, хто представлятиме їх на переговорах. Лідери ЄС розглянуть це нагальне питання в Дубліні на неформальному саміті в п’ятницю.

Зеленський заявив, що хоче, щоб з ним проконсультувалися щодо того, хто представлятиме Європу, але закликав своїх союзників поспішити та, в ідеалі, обрати одну людину, яка візьме на себе керівництво в майбутніх переговорах.

Кушнер сказав, що нинішня домовленість, яка включає НАТО, інституції ЄС та представників Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії, є «дійсно потужним способом організації», додавши: «Якби Європа могла визначити одну людину, яка б говорила від їхнього імені, це було б більшим досягненням, ніж змусити росіян включити їх до переговорів».